Salieron a la luz las últimas fotos de Gaspi antes del trágico accidente en Brasil

Gaspar Prim Díaz, más conocido como “Gaspi”, falleció ayer domingo a los 23 años, en un fatal accidente de helicópteros en Río de Janeiro.

El youtuber argentino viajaba acompañado por el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale y otros tripulantes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al choque aéreo.

Debido a la sorpresiva muerte del joven creador de contenido, en las últimas horas se hicieron virales varias imágenes de lo que fue su breve estadía en Brasil.

Entre ellos se destaca el tuit de una joven streamer colombiana que lo cruzó a Gaspar por la calles de Río de Janeiro el pasado viernes y le pidió una foto.

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“Vine a Brasil y me encontré con Gaspi”, tuiteó la creadora de contenido conocida como @EmetSuki, quien a ese posteo sumó dos fotos junto al joven de 23 años.

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Las últimas fotos de Gaspi

A raíz del fallecimiento del youtuber, la publicación en X (ex Twitter) cosechó más de 21 millones de visualizaciones y casi 350 mil “me gusta”, en pocas horas.

También llamó la atención de los usuarios que la joven tenía la palabra “helicóptero” en su biografía, aunque la cambió horas después del accidente para promocionar su canal de streaming y aprovechar el alcance que le estaba dando ese posteo.

Sobre la muerte de Prim Díaz, la colombiana sumó otro tuit sin poder creer lo que había sucedido: “¿Es real? Dijo que solo estaba de escala, no puede ser cierto”.

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Otras imágenes que se viralizaron de la estadía del youtuber en Río de Janeiro fueron una serie de fotos que sacaron en el Cristo Redentor de noche con la imponente estatua detrás de ellos.

El último video de Lucas Vignale antes del fatal accidente de helicópteros

Un breve video de Lucas Vignale, también fallecido en el accidente, se hizo viral en las últimas horas, a pesar de haber sido publicado el sábado pasado.

En pocas horas, el posteo cosechó más de un millón de likes y 15 mil comentarios de seguidores y seres queridos lamentando su partida.

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En el contenido se lo puede ver al director de videoclips en primer plano, con la figura de Cristo de fondo tapado por la neblina, y un texto que decía: “#dios”.

Otra imagen similar, pero esta vez con Gaspi, caracterizado como su personaje, y Oliver Tree en el centro de la imagen y la gran estatua detrás de ellos.

Últimas publicaciones antes del fatal accidente de helicópteros

Por último, otra publicación que se viralizó el sábado fue una historia de Instagram compartida por Lucas Vignale.

En la imagen se veía a Gaspar recostado en una reposera junto a la pileta de la terraza de un hotel, vestido con traje, camisa blanca y corbata roja.

De fondo en el posteo, musicalizado con la canción Olhos Coloridos de Sandra de Sá, se podía apreciar el mar de Río de Janeiro y el cielo despejado.

Fuente: Clarín