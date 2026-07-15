Brasil detecta posibles operaciones de Al-Qaeda en la Triple Frontera

La operación, denominada Hawala, ejecutó 10 órdenes de captura y 37 órdenes de allanamiento en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná, incluido Foz de Iguazú, ciudad fronteriza con Ciudad del Este, en la región de la Triple Frontera.
“Durante las investigaciones, los agentes identificaron una posible conexión con un integrante de una estructura de financiamiento de la organización terrorista Al-Qaeda, según informó la Policía Civil”, publicó el medio brasileño Globo.
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Hasta la última actualización, habían sido detenidas 10 personas. Según la Policía Civil de Brasil, las investigaciones también revelaron que la red prestaba servicios al Terceiro Comando Puro (TCP) y ocultaba recursos vinculados al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC).
Capturas y allanamientos en Foz
En Foz de Iguazú se cumplió una orden de captura y cinco órdenes de allanamiento e incautación de evidencias.
Según las investigaciones, el grupo operaba como una especie de “prestador de servicios” para el crimen organizado, movilizando más de 100 millones de reales provenientes principalmente del narcotráfico y del comercio de productos falsificados.