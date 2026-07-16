Policía brasileña investiga a chofer de bus por homicidio culposo y lesiones

El jefe de policial brasileño João Miotto brindó detalles referentes a la investigación del fatal vuelco de un bus paraguayo en Santa Catarina, Brasil, que derivó en la muerte de cuatro mujeres durante la madrugada de ayer, miércoles.

Al respecto, Miotto confirmó que el chofer del autobús responderá cargos en Brasil por homicidio culposo y lesiones corporales culposas en el tránsito.

Para las autoridades brasileñas al registrarse víctimas fatales y aproximadamente 40 pasajeros heridos, la responsabilidad penal del conductor es investigada bajo el marco de las leyes del vecino país.

Asimismo, durante su interrogatorio ante las autoridades policiales, el chofer se defendió y alegó que el accidente fue provocado por una falla mecánica del vehículo, supuestamente porque supuestamente los frenos no le respondieron.

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Versión de testigos

Los investigadores también recopilaron versiones de las víctimas, quienes aseguraron que el vehículo circulaba con presunto exceso de velocidad antes de salir de la ruta.

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Inclusive los testigos declararon que el autobús se balanceaba de forma inusual y peligrosa sobre la vía, una situación que ya había generado una considerable preocupación entre los pasajeros antes del fatal desenlace.

Ante los relatos, la Policía brasileña realizará un peritaje técnico y mediante estas pericias se espera confirmar si realmente hubo una falla en los frenos o el accidente fue causado por una negligencia.

Finalmente, en horas de la tarde de hoy se confirmó que una mujer de 38 años se convirtió en la cuarta víctima fatal del accidente que involucró al bus de larga distancia que trasladaba integrantes de una academia de danza desde Brasil hacia nuestro país.

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