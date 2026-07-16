Confirman cuarta víctima fatal del trágico accidente de bus en Brasil

El ministro Carlos Vera, presidente de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), confirmó este jueves el fallecimiento de una persona como consecuencia del accidente de tránsito que involucró a un ómnibus paraguayo en territorio brasileño.

Con este deceso, la cifra de víctimas fatales del percance asciende a cuatro. Según los datos preliminares brindados por el consulado paraguayo en Curitiba, la persona fallecida es una mujer de 38 años que se encontraba internada en un centro asistencial de la zona. Las autoridades aún aguardan el reporte oficial para confirmar su identidad exacta.

“Lamentablemente debemos informar del fallecimiento de otra persona que estaba en la delegación (...). Estaba internada. Desconocemos aún las causas del fallecimiento, pero nos acaban de informar desde nuestro consulado de Curitiba”, manifestó Vera.

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Siete heridos siguen internados

Respecto a la situación de salud de los sobrevivientes que continúan hospitalizados en Brasil, el ministro detalló que la cifra actual es de siete personas internadas (tras el deceso de la mujer de 38 años).

Cuatro de los hospitalizados son menores de edad y una permanece en Terapia Intensiva, según detalló el funcionario a la 1080 AM.

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Retorno de los sobrevivientes

Por otra parte, el titular de la Conare informó que el proceso de repatriación de los sobrevivientes está en marcha. Un grupo de compatriotas ya ingresó a territorio nacional por sus propios medios, tras ser asistidos y trasladados por sus respectivos familiares que viajaron hasta el lugar del accidente.

En tanto que un contingente de 21 personas se encuentra actualmente en viaje de retorno a bordo de un autobús con destino a Paraguay.

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