Consumo de carne vacuna en Argentina cae a mínimos por menor poder de compra en hogares

Según los datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el promedio de los últimos doce meses del consumo per cápita de carne vacuna se ubicó a junio pasado en los 47 kilos por año.

Esa cifra resultó un 8,2 % menor al promedio que se registraba en junio del año pasado.

Se trata del menor registro de consumo desde el año 2000, cuando la CICCRA comenzó a difundir sus informes sectoriales, y es muy inferior al máximo de 2009, de 69,8 kilos anuales por persona.

De acuerdo al informe, el abastecimiento de carne de res al mercado doméstico experimentó en el primer semestre una caída interanual del 11,5 %, "producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año".

Según el último informe del Intituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio de la carne vacuna fue en junio de 18.617 pesos (12,4 dólares) por kilo, un 55,6 % más que en igual mes de 2025.

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De acuerdo a los últimos datos disponibles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), Argentina es el quinto productor y exportador mundial de carne vacuna y posee un rodeo de 51,5 millones de cabezas de ganado bovino.