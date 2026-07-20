Policía Nacional descarta que niño entrevistado en la Expo sea Loan

La Policía Nacional informó que en el transcurso de este lunes se presentó ante las autoridades la madre del niño al que adjudicaron un parecido con el niño argentino. La misma mostró la partida de nacimiento de su hijo, así como su cédula de identidad. Estos elementos, sumados al resultado del estudio morfológico, llevan a la Policía a descartar que se trate de Loan Danilo Peña.

El oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, dijo a ABC Cardinal que los documentos arrimados fueron cotejados a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadasde Argentina (Sifebu).

“La madre estuvo muy molesta y nosotros le explicamos que todo se debe a que Loan tiene una búsqueda y localización internacional que es una alerta amarilla emitida por Interpol. Eso nos obliga a nosotros como país miembro a buscar cuando haya algún indicio o información sobre el niño (…) Era el protocolo que debíamos seguir por obligación”, manifestó Vera.

Criterio técnico de certeza

Por su lado, el jefe de la oficina de Interpol Paraguay, comisario principal Julio Maldonado, confirmó que, a través de la cooperación internacional con un oficial comisionado en Colombia, se procesó la imagen captada en la Expo comparándola con la ficha oficial del menor desaparecido. El análisis morfológico arrojó un 88 % de similitud.

Al respecto, el jefe policial precisó que dicho porcentaje no constituye una prueba conclusiva sobre la identidad del niño, ya que los estándares técnicos del sistema de reconocimiento facial exigen un rango superior para confirmar un resultado.

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“En base al sistema o análisis aplicado, tienen un rango de identificación por porcentajes y hablan de un 90 % como mínimo en adelante para una certeza absoluta. Un 88 % no habla de una certeza absoluta técnicamente para describir que se trataría de Loan Danilo Peña”, explicó Maldonado, recordando que los métodos de identificación directa definitivos son las huellas dactilares y la prueba de ADN.

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Antecedentes y alerta internacional activa

Maldonado enfatizó que la notificación amarilla de Interpol (alerta de búsqueda y localización de personas desaparecidas para los 196 países miembros) fue emitida por la oficina de Buenos Aires el 17 de junio de 2024 y continúa plenamente vigente.

Asimismo, recordó que en ocasiones anteriores, tras reportes sobre supuestos avistamientos del menor en Presidente Hayes, Puerto Falcón y el microcentro de Asunción, la Policía Nacional realizó las verificaciones correspondientes en coordinación con la Policía Federal Argentina, descartándose la presencia del niño en dichos puntos.

El proceso judicial en Argentina

En el fuero federal de la provincia de Corrientes, la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña se encuentra elevada a juicio oral y público. La Justicia resolvió unificar las dos causas paralelas en un solo expediente que reúne a un total de 17 procesados:

Siete imputados principales : acusados directamente por la sustracción y ocultamiento del menor de edad, entre ellos su tía Laudelina Peña, el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, Bernardino Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

10 imputados por encubrimiento: grupo integrado por abogados, psicólogos y allegados acusados de entorpecer la investigación, desviar pistas, manipular a la familia y plantar pruebas falsas durante las primeras etapas del caso.

Mientras el Tribunal Oral Federal de Corrientes avanza con las etapas procesales para el debate, la orden de búsqueda e identificación con alerta amarilla internacional de Interpol continúa abierta y con prioridad máxima para todas las fuerzas de seguridad del cono sur.

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