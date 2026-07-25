Más de 160.000 evacuados por los feroces incendios que arrasan España y Francia

Al menos 63.000 personas debieron ser desalojadas o se encontraban confinadas en la región de Madrid por el “peor incendio de la historia” en la zona, anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

“La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando”, añadió el delegado del gobierno regional, Fran Martín Aguirre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar la zona el sábado por la mañana. El viernes dijo que su país y Europa están “viviendo una situación dramática”.

Los bomberos españoles luchaban el viernes para impedir la confluencia de los diferentes focos de fuego, aunque sin éxito.

Ahora el temor es que el incendio en la región de Madrid (que quemó unas 6.000 hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (con unas 9.000 hectáreas arrasadas) se unan.

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El consejero regional de Medioambiente, Carlos Novillo, advirtió que el fuego en el suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que “está ya fuera de capacidad de extinción”.

Por su parte, la Guardia Civil detuvo a una persona y otra está siendo investigada como posibles autores del incendio en Castilla y León.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan a una serie de municipios residenciales bastante poblados, muchos rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

“Tengo 53 años y he visto incendios importantes, pero uno tan grande como este, no”, afirmó Félix Hernández, concejal del municipio de Aldea del Fresno, que fue totalmente evacuado.

La situación incluso puso en peligro la capacidad de la agencia espacial estadounidense NASA para comunicarse con sus sondas y robots.

Uno de los incendios en los alrededores de Madrid “atravesó” una de las tres instalaciones que tiene la entidad en España para comunicarse con el espacio lejano, denominado MDSCC, indicó una portavoz en un comunicado enviado a la AFP.

Las condiciones meteorológicas complican la labor de los bomberos y los militares que trabajan para intentar contener las llamas, según las imágenes difundidas por la Guardia Civil.

“Tenemos una situación adversa, ya veis el viento. (...) Tenemos estimaciones superiores a 50 km/h, la temperatura tampoco nos facilitará la tarea ni el grado de humedad”, indicó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, desde un puesto de mando en la zona.

Otro importante fuego en Guadalajara, desatado el jueves en una zona poco poblada al noreste de la capital española y que quemó 32.000 hectáreas, está ahora en fase de estabilización, por lo que el ejército ya fue retirado.

Desde el 1 de enero se han quemado en España casi 130.000 hectáreas, frente a las 393.000 de todo 2025.

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Más de 140.000 evacuados en Francia-

En Francia el fuego tampoco da tregua, y arrasa zonas cercanas de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde la emergencia obligó a residentes y turistas a huir de la península de Cap Ferret en barco y por carretera, en plena temporada de vacaciones de verano.

En total, unas 141.000 personas fueron desalojadas de las zonas amenazadas por los incendios forestales en el suroeste de Francia, donde las llamas han arrasado 22.000 hectáreas, el doble de la superficie de París, informó el viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El funcionario prometió que las autoridades francesas “harán todo lo posible para proteger” la ciudad de Burdeos, cerca de la zona de las quemas.

Los departamentos de Gironda (con Burdeos como capital) y de Las Landas, ambos en el suroeste, son los más afectados.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) analizados por la AFP.

Desde inicios de año, más de 50.000 hectáreas ardieron en incendios en Francia, casi el triple que en el mismo período de 2025, indicó Nuñez.

En un polideportivo del pueblo de Lège Cap Ferret, Maria Lalanne, una vecina de 90 años y sin familia, fue evacuada durante la noche y tuvo que dejar en casa su audífono y sus gafas. “No sé cuánto va a durar esto. No sé qué pasó con mi casa”, dice aturdida.

El cambio climático, causado principalmente por la quema continuada de petróleo, carbón y gas, está agravando la sequía actual, según concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.