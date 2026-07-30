Triple Alianza: Peña y Lula no conversaron, dice medio brasileño

Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, informó sobre una supuesta llamada telefónica entre los presidentes Santiago Peña y Lula Da Silva luego de que el mandatario brasileño haya responsabilizado a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza.

Tras estas declaraciones, CNN Brasil publicó que el Gobierno del vecino país niega tal comunicación entre ambos mandatarios.

“Miembros del gobierno brasileño niegan que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) haya conversado con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras las declaraciones del dirigente PT sobre la Guerra de Paraguay, que generaron indignación en el país vecino”, detalla el artículo, pero sin especificar alguna autoridad como fuente.

Recién hoy, a casi una semana de que el presidente brasileño haya culpado a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza, el canciller nacional se pronunció y anunció la convocatoria del embajador de Brasil.

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Esto dijo el Canciller

La convocatoria al embajador José Antonio Marcondes de Carvalho es para mañana y se espera la entrega de una nota en la que expresa la postura del Gobierno nacional sobre el hecho.

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“Hemos dispuesto convocar al embajador de la República Federativa del Brasil para mañana a las 12 horas, donde juntos con el señor vicepresidente de la República, don Pedro Alliana, haremos entrega de una nota oficial de nuestro Gobierno. Tengan por seguro que el Gobierno del presidente Santiago Peña y de esta Cancillería nacional, siempre defenderemos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos”, declaró Ramírez Lezcano.

Por su parte, lo que declaró Lula Da Silva fue que a Paraguay un buen día “se le ocurrió invadir Brasil”, al referirse a la llegada de tropas paraguayas a Coimbra en diciembre de 1864, lo que fue criticado por varios historiadores, ya que el propio Congreso paraguayo declaró el inicio de la guerra en octubre de 1864 con la intervención militar de Brasil en la guerra civil de Uruguay.

Las declaraciones del mandatario brasileño desataron una serie de repercusiones y pronunciamientos a nivel local, salvo por parte del propio presidente, Santiago Peña.

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