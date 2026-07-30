“Nunca más discursos de imperialismo o de genocidio”, dice Wiens a Lula

En el Día Internacional de la Amistad, y en medio de la polémica desatada en Paraguay por las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, el precandidato presidencial por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, visitó hoy las obras del puente de la Bioceánica.

Este próximo paso fronterizo unirá las localidades de Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil). El nuevo puente es financiado por la Itaipú Binacional.

Aludiendo a las declaraciones de Lula da Silva, Wiens manifestó: “Nunca más discursos de imperialismo o de genocidio. Paraguay es un país heroico, y con Brasil tenemos una tradición de amistad que comenzó con la unión física a través del Puente de la Amistad, luego con el Puente de la Integración, y hoy, en el Día de la Amistad, desde el Puente de la Bioceánica que une Paraguay y Brasil a través de este puente sobre el río Paraguay. Ojalá en breve, toda nuestra ciudadanía tenga un gran beneficio a través de esta obra impresionante. Un cordial saludo a todos los amigos: somos pueblos amigos, y exigimos también respeto”.

En este contexto de la polémica por los dichos de presidente del Brasil, Arnoldo Wiens indicó que eligió el puente de la Bioceánica —cuya unión física con Brasil se concretó este mes— como escenario para reivindicar la relación histórica entre ambos países, materializada en tres obras sobre el río Paraguay: el Puente de la Amistad, el Puente de la Integración y, ahora, la Bioceánica.

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¿Qué dijo el presidente Lula?

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y, al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó el jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

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Lula, agregó: “Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

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Cancillería reacciona casi a una semana

Luego de una crítica generalizada de varios ámbitos de la sociedad y del Congreso Nacional, hoy, a casi una semana de las declaraciones del presidente de Brasil, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, finalmente emitió una postura institucional al respecto y anunció que convocó para mañana al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio de Carvalho, para entregarle una nota en la que expresa la postura del Gobierno sobre el hecho.

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“Hemos dispuesto convocar al embajador de la República Federativa del Brasil para mañana a las 12 horas, donde junto con el señor vicepresidente de la República, don Pedro Alliana, haremos entrega de una nota oficial de nuestro Gobierno. Tengan por seguro que el Gobierno del presidente Santiago Peña y de esta Cancillería nacional, siempre defenderemos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos”, expresó Ramírez Lezcano, en conferencia de prensa.