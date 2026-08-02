Lula promete invertir más en defensa en el lanzamiento de su candidatura presidencial

“Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, afirmó Lula durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) que oficializó su candidatura.

El jefe de Estado, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, hizo aparente alusión a la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

En este contexto, pidió a la militancia de izquierdas que deje de pensar en la defensa como una “tontería” de la que “no hay que preocuparse”.

“Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa”, subrayó.

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Lula, quien ya criticó en el pasado el aumento del gasto en defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mencionó que países como Inglaterra, Alemania y Japón están fortaleciendo sus industrias militares y que él pretende hacer lo mismo, si vence los comicios de octubre.

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Reconoció la preocupación de una parte del electorado “por el trauma” vivido en la última dictadura militar (1964-1985), pero al mismo tiempo advirtió que es necesario proteger a los más de 213 millones de brasileños, los 8,5 millones de kilómetros cuadrados de área y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene el país en el actual contexto de inestabilidad internacional.

“Quiero que sepan que voy a tomarme en serio la cuestión de la defensa en mi cuarto mandato”, reforzó en su discurso, centrado en las iniciativas aprobadas durante su última gestión y con pocas referencias hacia sus adversarios.

El PT proclamó oficialmente este domingo a Lula como su candidato presidencial en una ceremonia en São Paulo que contó con la presencia de aliados, gobernadores, congresistas y cientos de militantes afines a su causa.

A sus 80 años, Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo, tras haber gobernado entre 2003 y 2010, y a partir de 2023.

Para la contienda del próximo mes de octubre, el máximo líder del PT parte con ventaja en los sondeos con respecto al principal candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

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