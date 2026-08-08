Ataque con explosivos destruye un peaje un día después de investidura de De la Espriella

Según la información, un grupo no identificado llegó al sector de Mondomo durante la madrugada de este sábado para poner explosivos que luego fueron detonados.

Como resultado de la explosión, el peaje quedó destruido y se restringió el paso por la Vía Panamericana, aunque no se informó de víctimas hasta el momento.

Este peaje fue blanco de ataques en anteriores oportunidades durante las protestas de indígenas que también afectaron dicha infraestructura, que se encontraba en la última fase de su reconstrucción.

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El mandatario condenó este hecho y señaló que atentar contra “la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”.

“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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Cali, capital del Valle del Cauca, fue escenario este viernes de la posesión de De la Espriella, quien en su discurso de investidura subrayó su intención de combatir sin tregua al “narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla”.

Este ataque es el primero que se conoce desde el inicio del Gobierno del ultraderechista De la Espriella, cuya investidura transcurrió en absoluta normalidad, sin atentados de los grupos guerrilleros o bandas criminales.