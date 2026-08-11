Epidemia de ébola supera los 2.000 muertos en República Democrática del Congo

La epidemia actual, que golpea regiones azotadas por conflictos en el este y el noreste del país, se declaró el 15 de mayo, pero se sospecha que se había propagando desde hacía varias semanas.

Es la 17ª epidemia de ébola del país, considerada ya como la más importante de su historia y susceptible de “convertirse en la mayor jamás registrada en el mundo”, según Sania Nishtar, directora de la Alianza para las Vacunas Gavi.

Según los datos difundidos el martes por las autoridades de salud congoleñas, el brote ya ha causado 2.011 muertes entre 4.381 casos confirmados.

Esto lo acerca a la registrada entre 2018 y 2020, la más mortífera hasta la fecha en la RDC, con cerca de 2.300 muertos para 3.500 enfermos registrados.

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Originado en la provincia nororiental de Ituri, este brote se propagó a varias provincias del noreste y este del país, donde la presencia del Estado es frágil y las instalaciones de salud carecen de recursos.

La tasa de mortalidad del brote actual ha sido estimado por las autoridades sanitarias congoleñas en 45,9%.

El ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, admitió en una entrevista difundida este martes por su ministerio que “todavía no hemos alcanzado el pico” de la epidemia.

“En los próximos tres meses, esperamos haber controlado ya la propagación y empezar a ver cómo disminuye”, añadió.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron el viernes evaluar en un ensayo clínico la vacuna homologada contra la cepa Zaire del ébola, ante la falta de una vacuna específica contra la variante Bundibugyo que actualmente azota a la RDC.

Dificultades en la respuesta

Según los expertos de la OMS, existen una gran cantidad de datos, especialmente sobre la seguridad de la vacuna Ervebo, que permiten considerar una evaluación en fase 3, una etapa que generalmente se realiza a escala mundial con miles de personas.

Dosis de Ervebo procedentes de la reserva mundial de la vacuna contra el ébola, creada y financiada por Gavi, deberán estar disponibles para apoyar los ensayos clínicos, indicó la alianza en un comunicado.

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Esta reserva mundial, producida por el laboratorio farmacéutico estadounidense Merck, cuenta con unas 500.000 dosis, algunas de las cuales se mantienen en la RDC debido a la frecuencia de los brotes en ese país, señaló Gavi.

La organización Gavi, creada en el año 2000, reúne a donantes públicos y privados para ayudar a los países en desarrollo a adquirir vacunas a precios asequibles.

De cualquier forma, la respuesta sanitaria es difícil por la presencia de grupos armados y la desconfianza de la población.

“Solo estamos viendo al 30% (de las personas infectadas), mientras que el 70% de la gente está muriendo en su casa. Por eso este ébola es diferente”, dijo a periodistas en Ituri Mohamed Yakub Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud para África.

A su vez, el virólogo congoleño Jean-Jacques Muyembe, que ayudó a descubrir el ébola en 1976, afirmó en una entrevista con el periódico Le Monde publicad el martes que la respuesta había sido “lenta e ineficaz”.

“Hay un problema interno a nivel de la coordinación nacional de la respuesta”, dijo.