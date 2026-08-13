Los príncipes herederos de Japón destacan su cercanía con Paraguay antes de su viaje

"Siento que es un país muy cercano para mí", afirmó en una rueda de prensa el hermano del emperador Naruhito y primero en la línea de sucesión, a pesar de que destacó que Paraguay "se encuentra al otro lado del planeta" para Japón.

Durante su intervención, agregó que "detrás de estas buenas relaciones se encuentra la enorme contribución de los inmigrantes japoneses y sus descendientes".

Los príncipes herederos iniciarán su viaje a Paraguay el próximo martes y llegarán a Asunción el día siguiente. Una visita que finalizará el 25 de agosto, y que les llevará a La Colmena, la primera colonia japonesa en la nación suramericana, así como a Iguazú.

"Tendremos la oportunidad de conversar con los inmigrantes japoneses y sus descendientes", dijo Fumihito, quien recibió el título de príncipe Akishino al casarse con la princesa Kiko.

El príncipe heredero ya visitó Paraguay hace dos décadas, también con motivo del aniversario de la migración nipona al país suramericano, y señaló ante los medios de comunicación que espera "apreciar el desarrollo experimentado en estas dos décadas y disfrutar de la cultura".

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La princesa Kiko manifestó por su parte sus ganas de viajar a Paraguay, tras no haber podido acompañar a su esposo en 2006 al acabar de nacer en aquel momento su hijo Hisahito, segundo en la línea de sucesión al Trono del Crisantemo.

"No me fue posible acompañarlo, pero a su regreso me relató con cariño la cálida acogida que recibió y diversos recuerdos, lo que hizo que albergase el deseo de poder visitar el país algún día", dijo Kiko.

La princesa destacó que la cultura popular nipona, como el manga y el anime, es "muy popular en Paraguay, y existen dojos donde se practican artes marciales como el judo y el karate".

En Paraguay, que estableció relaciones diplomáticas con Japón el 17 de noviembre de 1919, se estima que residen unos 10.000 miembros de la comunidad 'nikkei', como se conoce a los inmigrantes japoneses y sus descendientes.

El anterior emperador de Japón, Akihito, visitó Paraguay junto a su esposa en 1978, cuando era príncipe heredero. La hija mayor de los príncipes herederos, Mako, también visitó el país suramericano en 2016.