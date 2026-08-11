Visita del Príncipe Heredero: Paraguay recibirá potente draga donada por Japón

El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió hoy en Mburuvicha Róga con Marcelo y Naoyuki Toyotoshi, representantes de Transporte Fluvial Paraguayo S.A.C.I., y con Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM).

Conforme al informe oficial de la presidencia, “dialogaron sobre el alcance operativo de la nueva draga donada por el Gobierno del Japón, una maquinaria fundamental para garantizar la transitabilidad de nuestros ríos durante todo el año”.

El reporte refiere que la unidad será inaugurada próximamente en el marco de la visita oficial del príncipe heredero Akishino de Japón, marcando un hito en la cooperación bilateral y en el fortalecimiento de nuestra infraestructura logística.

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Detalles de la agenda oficial del Príncipe

De acuerdo a la agenda oficial, la llegada del príncipe Akishino y la princesa Kiko, está prevista para el miércoles 19 de agosto. Ese día, su Alteza del Japón mantendrá una reunión con el presidente Santiago Peña en el Palacio de López. Luego participarán del acto de embanderamiento de la draga DRM-5, donada por el Gobierno del Japón.

En tanto, el 21 de agosto encabezará los actos centrales por el 90° aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay, con ceremonias en homenaje a los primeros inmigrantes y encuentros con la comunidad nikkei en distintos puntos del país, entre ellos La Colmena.

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Durante la jornada se prevé que el Príncipe heredero pronuncie un discurso. También, su Alteza visitará Yguazú, departamento de Alto Paraná, una de las principales regiones agrícolas productoras de trigo y soja. En esa ocasión, los príncipes rendirán homenaje con ofrendas florales en el monumento erigido en memoria de los pioneros y conversarán directamente con los colonos y sus descendientes.

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Detalles de la draga

Paraguay incorporó oficialmente una nueva herramienta estratégica para el mantenimiento de su principal corredor logístico. La draga DRM-5 “Paraguay”, construida en Japón y donada por el Gobierno japonés a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), llegó recientemente a la terminal portuaria de Pilar.

La embarcación, cuyo valor supera los 24 millones de dólares, ya arribó al puerto de Pilar y tendrá como principal misión profundizar los canales del río Paraguay, contribuyendo a garantizar la navegabilidad durante todo el año y fortalecer el transporte fluvial de cargas.

La incorporación de esta moderna draga representa un importante avance para el desarrollo de la Hidrovía Paraguay–Paraná, corredor fluvial de aproximadamente 3.440 kilómetros que atraviesa Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

En su momento, el embajador paraguayo en Japón, Mario Toyotoshi, informó que una de las dragas más potentes de toda la hidrovía regional, construida en Japón y donada por el Gobierno japonés vía JICA. Para un país sin mar, cada centímetro de río navegable es un centímetro de futuro”, señala la publicación difundida por la representación diplomática.

Según detalló, la DRM-5 tiene una capacidad de dragado de 1.500 metros cúbicos por hora, lo que la posiciona entre las unidades más potentes que operan en la hidrovía regional.

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“La DRM-5 Paraguay fue construida fruto de una alianza que Paraguay y Japón construyeron con dedicación. Es una de las más potentes de toda la hidrovía regional y es nuestra”, expresó el embajador.

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Impacto en las exportaciones

El embajador Marcelo Toyotoshi destacó que la embarcación representa mucho más que una herramienta de trabajo para el dragado de canales.

“Esta draga no es solo una embarcación. Representa nuestra soberanía logística, competitividad y una garantía de que nuestras exportaciones lleguen al mundo con mayor autonomía y certeza”, sostuvo.

El diplomático paraguayo insistió en que para Paraguay, país mediterráneo y altamente dependiente de la hidrovía, cada metro de río navegable tiene un impacto directo en la capacidad de movilizar mercancías hacia los mercados internacionales.

La incorporación del nuevo equipo cobra relevancia ante los recurrentes problemas de bajante y sedimentación que en los últimos años afectaron el tránsito de convoyes y elevaron los costos logísticos para distintos sectores productivos.

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Sedimentos y no para rocas

En su momento, el presidente de Puertos, Julio César Vera, refirió que la draga tiene tripulación de 13 personas, no tiene camarotes ni comedor. Dijo que es exclusivamente de trabajo y siempre funcionará con remolcadores y mulitas, que son las que llevan los caños. Añadió que los remolcadores sirven para el alojamiento y comedor del personal.

“La nave es grande, moderna, con capacidad de succión de 1.500 metros cúbicos por hora, cuando normalmente en esta zona del país se trabaja con dragas con capacidad de entre 350 y 400 metros cúbicos por hora. Esta es una draga de mayor capacidad, pero está dimensionada solamente para sedimentos, no para rocas”, expresó