Foz de Iguazú: incautan casi 150 kilos de cabello humano y medicamentos ocultos en calzados

En un operativo de fiscalización de rutina en la región fronteriza, la Receita Federal de Brasil incautó un importante cargamento ilegal de cabello humano y descubrió una modalidad de ocultamiento de medicamentos dentro de calzados adaptados, según reportó el diario brasileño O Globo.

De acuerdo con lo informado, las intervenciones se llevaron a cabo en las inmediaciones de la ruta BR-277, en la zona de São Miguel do Iguaçu, a unos 45 kilómetros de Foz de Iguazú, punto clave del flujo comercial fronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina.

Cabello humano valuado en casi 200.000 dólares

El cargamento de cabello humano, que arrojó un peso total de 146,2 kilogramos, era transportado dentro de un vehículo particular conducido por un ciudadano brasileño. La mercancía estaba empaquetada en valijas y bolsas plásticas distribuidas entre el baúl y los asientos traseros del automóvil.

Conforme con las precisiones brindadas por O Globo a partir de datos oficiales de la Receita Federal, el material incautado tiene un valor estimado de hasta 1 millón de reales (unos US$ 190.000), lo que representa un promedio de R$ 6.700 (alrededor de US$ 1.280) por kilogramo.

Durante el procedimiento, el conductor, que declaró ser propietario de un salón de belleza en Foz de Iguazú, presentó dos Documentos Auxiliares de la Nota Fiscal Electrónica (DANFE). Sin embargo, los fiscalizadores constataron que la documentación carecía de validez legal para el traslado de dicha cantidad de mercadería, por lo que el caso fue tipificado como descaminho (evasión de tributos aduaneros).

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El chofer manifestó a los intervinientes que había adquirido el cabello directamente de clientes y particulares en su establecimiento de Foz de Iguazú y que pretendía trasladarlo hacia Londrina y posteriormente a São Paulo para su comercialización, detalla el informe publicado por O Globo. Tanto el vehículo como la carga quedaron depositados en la sede de la Aduana de la Receita Federal en Foz de Iguazú.

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Medicamentos ocultos en calzados con doble fondo

En paralelo, las autoridades fronterizas pusieron al descubierto una modalidad recurrente en la zona: el contrabando de fármacos utilizando calzados modificados con compartimentos clandestinos.

En una de las intervenciones más recientes sobre la BR-277, las fuerzas de seguridad inspeccionaron un ómnibus de turismo que tenía como destino la ciudad de Florianópolis. Debajo de los asientos del transporte, los agentes hallaron un par de calzados deportivos que contaban con un fondo falso adaptado.

Al abrir las plantillas modificadas, los efectivos hallaron 67 ampollas de medicamentos para bajar de peso que pretendían ser ingresados y distribuidos de forma irregular en el mercado brasileño. Según destaca O Globo, este tipo de ocultamiento en calzados y objetos de uso cotidiano refleja un patrón reiterado por parte de pasadores que operan en la franja fronteriza con el Paraguay.

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