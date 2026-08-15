Paraguay envía 50 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

El presidente paraguayo, Santiago Peña, hizo el anuncio tras hacer la revisión del material en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, que sirve a la capital Asunción.

"Todo nuestro aprecio, todo nuestro apoyo al pueblo colombiano, el Paraguay es un país grato y Colombia, históricamente, siempre ha sido un pueblo hermano con el Paraguay", dijo el mandatario en un video que compartió en sus redes sociales.

"Hoy queremos decir que estamos con ustedes", añadió Peña, que esta misma jornada cumple 3 años como presidente de Paraguay.

La vocería de la Presidencia paraguaya informó que la ayuda está compuesta por "medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos" que tienen como destino la ciudad de Medellín, donde hay una red de centros de acopio para las donaciones.

De igual forma, la vocería recordó que Colombia y Paraguay comparten "una historia de profunda amistad", en alusión a los gestos de solidaridad de la institucionalidad colombiana tras el fin de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) en la que, según algunos historiadores, pereció el 60 % de la población paraguaya.