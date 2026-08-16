El ministro israelí Ben Gvir llama a asesinar "entre 30 y 40 personas cada noche" en Gaza

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.

En este podcast, titulado '8 de octubre', Ben Gvir, que no tiene potestad sobre el Ejército israelí para ordenar ataques, confirmó que no está de acuerdo con la decisión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de haber reducido los ataques en Gaza para avanzar con el 'plan de paz' impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Además, Ben Gvir, que ni siquiera realizó el servicio militar por su vinculación al movimiento extremista Kach, declarado terrorista en Israel, abogó por la "migración masiva de palestinos" en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de "limpieza étnica".

"Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno", afirmó quien es una de las figuras más influyentes de Israel en la actualidad.

Testimonios de este tipo, que han sido vertidos con anterioridad por Ben Gvir y otros representantes públicos israelíes, han sido presentados ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una "intención genocida" de Israel en Gaza que sus gobernantes niegan.

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Ben Gvir, también colono israelí en Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como ministro de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura.

Además, desde su llegada al Gobierno en 2022 el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su ministerio, ha aumentado un 126 %.

Aunque protagoniza escenas de desprecio contra población palestina cada semana, el episodio que volvió a situarle en el centro de la polémica internacional ocurrió en mayo de 2026, cuando humilló a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel.

Por entonces difundió un vídeo en el que aparecía sonriente, ondeando una bandera israelí y dando la bienvenida a los activistas mientras estos permanecían esposados, hacinados y arrodillados en el suelo.