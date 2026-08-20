Brasil refuerza la protección de las mujeres ante la violencia de género

Los diez magistrados de la corte decidieron el miércoles por unanimidad que las medidas de protección previstas por la ley deben aplicarse también fuera del ámbito conyugal.

Estos mecanismos “se aplican a toda forma de violencia contra las mujeres basada en el género, con independencia de que se produzca o no en el ámbito doméstico, familiar o en una relación íntima afectiva”, dijo el supremo en un comunicado.

Consisten principalmente en imponer, por decisión judicial, una distancia de seguridad entre la víctima y el agresor denunciado.

Lea más: Violencia familiar, abuso sexual y homicidios, entre los delitos que más afectan a comunidades indígenas

Estas medidas están previstas en el marco de una ley que entró en vigor en 2006 y que lleva por nombre Maria da Penha, en referencia a una activista que sobrevivió a varios intentos de asesinato por parte de su marido, incluido por electrocución, antes de quedar parapléjica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy, después de veinte años de la ley Maria da Penha, la situación ha empeorado”, lamentó Carmen Lúcia, única mujer que integra el Tribunal Supremo, durante la sesión.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, ONG de referencia, el número de feminicidios aumentó un 14,5% en los últimos cinco años, hasta alcanzar 1.571 muertes en 2025, es decir, más de cuatro por día.

Lea más: El 52% de violencia de género en migrantes en sur mexicano incluye ataque sexual, dice ONG

Los dos principales candidatos a las elecciones presidenciales de octubre, el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el conservador Flávio Bolsonaro, prometieron defender a las mujeres durante el lanzamiento de sus respectivas campañas el domingo.

El electorado femenino es particularmente codiciado en estos comicios que se anuncian reñidos.