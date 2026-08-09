Violencia familiar, abuso sexual y homicidios, entre los delitos que más afectan a comunidades indígenas

La violencia familiar, las lesiones, las amenazas y los homicidios dolosos encabezan la lista de hechos punibles de mayor incidencia en comunidades indígenas de Paraguay, según un análisis del Observatorio del Ministerio Público.

El informe fue difundido en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y expone además los días en que se registra la mayor cantidad de denuncias y los departamentos considerados más sensibles por la cantidad de causas investigadas.

Entre los hechos punibles más frecuentes también aparecen el abuso sexual en niños, la lesión grave, el hurto agravado, el daño, la coacción, el estupro y la violación del deber de cuidado o educación.

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Fines de semana concentran más denuncias

De acuerdo con el análisis del Observatorio del Ministerio Público, los sábados, domingos y lunes son los días en que se registra la mayor frecuencia de denuncias relacionadas con hechos punibles que afectan a integrantes de comunidades indígenas.

Los departamentos identificados como zonas más sensibles son Canindeyú, Caaguazú, Amambay, Concepción, Alto Paraná, Boquerón y San Pedro.

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La distribución territorial refleja una problemática que atraviesa tanto comunidades indígenas de la Región Oriental como aquellas asentadas en el Chaco paraguayo.

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Abuso sexual, embarazo precoz y crimen organizado

El Ministerio Público advierte que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes y la violencia familiar constituyen algunos de los principales dramas que afectan a los pueblos originarios.

A esta problemática se suma la influencia del crimen organizado en determinadas zonas y las migraciones hacia los centros urbanos. El desplazamiento puede generar situaciones de discriminación y exclusión social.

Fuera de sus comunidades, muchas personas quedan alejadas de sus líderes naturales y de la familia extendida. Según el Ministerio Público, esta situación puede contribuir a la pérdida de identidad y autoestima étnica.

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La respuesta debe considerar la cultura de cada comunidad

Ante hechos considerados graves o faltas leves cometidos por miembros de una comunidad indígena, los líderes comunitarios analizan cada situación y pueden recomendar que se aplique la legislación nacional o el derecho consuetudinario indígena.

El Ministerio Público sostiene que este procedimiento debe realizarse dentro del marco constitucional y respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas.

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y garantiza su derecho a aplicar sus normas consuetudinarias, siempre que estas no vulneren derechos fundamentales.

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Cómo se investigan las causas penales

Cuando ingresa una denuncia penal que involucra a miembros de una comunidad indígena, la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar inmediatamente el caso al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

Posteriormente, el fiscal debe solicitar la intervención de esa dirección, que puede designar un consultor técnico y conformar un equipo para trasladarse hasta la comunidad y recabar información sobre el hecho denunciado.

Durante esa intervención también se informa al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal. El representante de la comunidad puede recomendar la aplicación de la legislación nacional o del derecho consuetudinario, según las características del caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, una profesional psicóloga puede acompañar el procedimiento. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención puede realizarse dentro de la propia comunidad, considerando las dificultades económicas y de traslado que enfrentan muchas víctimas.

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Dictamen jurídico-antropológico

Una vez concluida la intervención, el equipo elabora un dictamen jurídico-antropológico dirigido al agente fiscal.

El documento contiene recomendaciones sobre el derecho aplicable, las diligencias que aún deben realizarse, las medidas de protección indígena y las posibles salidas procesales. También incorpora la evaluación de la víctima cuando corresponde.

El objetivo es evitar que la investigación penal ignore las particularidades culturales de la comunidad involucrada.

Un sistema jurídico plural

El Ministerio Público sostiene que el abordaje de la conflictividad social y penal debe partir del reconocimiento de un sistema jurídico plural, en el que coexisten el derecho estatal y el derecho consuetudinario indígena.

La Constitución Nacional, en sus artículos 62 y 63, reconoce la existencia de los pueblos indígenas y su derecho a aplicar sus normas consuetudinarias, con el límite de que no se vulneren derechos fundamentales.

Asimismo, el artículo 64 establece la propiedad comunitaria de las tierras indígenas con carácter inembargable, indivisible e imprescriptible y prohíbe el traslado de las comunidades sin su consentimiento expreso. El artículo 65 garantiza, además, su participación en la vida nacional.

Convenio 169 y Código Procesal Penal

El marco constitucional se complementa con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Paraguay mediante la Ley N.º 234/93.

Este instrumento establece la obligación de respetar los métodos tradicionales de resolución de conflictos y priorizar, cuando corresponda, sanciones distintas al encarcelamiento.

El Código Procesal Penal también contempla un régimen diferenciado cuando miembros de comunidades indígenas intervienen en un proceso, ya sea como víctimas o imputados.

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El derecho consuetudinario como elemento central

La legislación paraguaya contempla incluso la posibilidad de extinguir la acción penal cuando el conflicto haya sido solucionado conforme al derecho consuetudinario indígena, siempre que las partes acepten esa salida y exista una verificación judicial mediante audiencia.

El proceso penal también incorpora el principio de diversidad cultural y permite recurrir a peritajes especializados para adecuar el juzgamiento a las particularidades culturales de cada caso.

La abogada Viviana Benítez, integrante del equipo técnico de la Dirección de Planificación del Ministerio Público, explicó que el derecho consuetudinario constituye un elemento central de la organización social, cultural y jurídica de los pueblos indígenas.

Sin embargo, esta convivencia de sistemas jurídicos también genera desafíos. Desde la perspectiva penal, una conducta considerada delito por el derecho positivo puede tener una valoración diferente dentro de una comunidad indígena, y viceversa.

Esta divergencia plantea conflictos de interpretación, especialmente cuando una respuesta adoptada dentro de una comunidad termina configurando un hecho sancionable por el sistema penal.

El desafío para las instituciones es garantizar que la diversidad cultural sea respetada sin que ese reconocimiento implique dejar sin protección a víctimas de violencia, abuso sexual u otros hechos graves.