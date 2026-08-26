FIFAGate: los Jinkis darán la cara ante la Justicia de EE.UU. y admitirían sobornos

Los empresarios argentinos Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis se presentarán este jueves ante los tribunales federales de Estados Unidos. Luego de más de una década de litigios, dilaciones y maniobras judiciales desde su imputación en el recordado caso FIFAGate, los propietarios de la firma de marketing deportivo Full Play responderán por la trama de sobornos que involucró directamente a altos directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Luque.

Lea más: FIFA Gate: revelan que los Jinkis supuestamente admitirán haber pagado millones en sobornos

La audiencia se desarrollará en el Distrito Este de Nueva York bajo la supervisión de la jueza Pamela Chen. De acuerdo con documentos oficiales desclasificados por la Fiscalía de Estados Unidos, los acusados renunciarán a la acusación formal ante un gran jurado y aceptarán cargos vinculados a soborno comercial.

No obstante, el trámite incluye la firma de acuerdos de procesamiento diferido, un mecanismo que abre la puerta a la cooperación con la investigación a cambio de condiciones financieras y judiciales específicas.

El esquema de coimas que salpicó a la Conmebol

La causa penal iniciada en 2015 por el Departamento de Justicia de EE.UU. indica que la familia Jinkis supuestamente utilizó el sistema financiero estadounidense para mover decenas de millones de dólares en pagos ilícitos.

Lea más: FIFA Gate: Dueños de Full Play se entregaron

Estos fondos, presuntamente, eran destinados a dirigentes de la Conmebol y de la Concacaf para asegurar contratos exclusivos de transmisión y comercialización de torneos continentales a precios notablemente inferiores al valor real de mercado, según la investigación de EE.UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el estallido del escándalo en Zúrich, los Jinkis se entregaron a las autoridades argentinas en junio de 2015.

Lea más: FIFAGate: la Fiscalía rastrea ruta de fondos en dos bancos

A partir de ese momento, su defensa libró una batalla legal en los juzgados de Buenos Aires que evitó su extradición directa a territorio norteamericano, y se logró el beneficio del arresto domiciliario.