Juez dicta una segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo en Bolivia

El juez Douglas Borda decidió, tras una audiencia virtual que duró alrededor de seis horas, que Cerimedo cumpla "seis meses" de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, aunque no se explicó cuál de los dos procesos prima para la ejecución de un eventual traslado.

El abogado Ernesto Giraldes, parte de la defensa de Cerimedo, aseguró a la red de televisión UNO que la Fiscalía "no pudo demostrar" cómo fue que su defendido afectó al Estado y también señaló que se ha objetado la decisión judicial, dado que la vida de su defendido "corre peligro" si lo cambian de penal.

En la audiencia, Cerimedo argumentó que el caso por supuesto enriquecimiento ilícito "no tiene ni pies ni cabeza" y que se basa en algunas publicaciones en redes sociales que su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, lanzó en su contra.

"No he recibido ningún dinero del Estado ni he sacado dinero del Estado de Bolivia, por el contrario, en la misma causa consta que he traído dinero a Bolivia", afirmó Cerimedo.

El consultor argentino mencionó que el dinero que las autoridades bolivianas encontraron en su vivienda durante los allanamientos la anterior semana estaba destinado al alquiler de oficinas y la compra de mobiliario porque tenía pensado establecerse con su familia en Bolivia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También afirmó que sus ingresos, que alcanzan el millón de dólares anuales, son generados por las empresas que dirige en Argentina, Chile y Estados Unidos y que "superan ampliamente" el dinero que ingresó al país.

La Fiscalía abrió este proceso "de oficio" horas después de la aprehensión de Cerimedo por el ataque armado que sufrió su expareja, Nadia Beller, el pasado 17 de agosto, en el que se le acusa de supuestamente contratar a "sicarios" para matarla.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

En la audiencia, Cerimedo admitió que tiene una amistad con Paz, pero que su trabajo fue netamente "colaborativo", puesto que nunca llegó a firmar un contrato o ser funcionario del Estado boliviano y menos tener influencia sobre el Gobierno y los ministros.

En numerosas publicaciones en sus redes sociales, Beller mostró supuestas capturas de pantalla que demostrarían que el vínculo de Cerimedo no acabó en los primeros meses de la gestión de Paz.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.