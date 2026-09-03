El riesgo geopolítico ensombrece el potencial petrolero de las islas Malvinas

El proyecto Sea Lion, liderado por la compañía israelí Navitas (65 %) y en el que también participa la británica Rockhopper (35 %), se encamina con paso firme a extraer su primer barril de crudo en marzo de 2028.

De concretarse, sería un hito para el archipiélago del Atlántico sur, en cuyas aguas circundantes ha habido exploración en las últimas tres décadas y varios descubrimientos.

El hallazgo más importante, anunciado en 2010, es el yacimiento Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, un área bajo control británico pero cuya soberanía reclama históricamente Argentina.

Para Luciano Codeseira, director ejecutivo de la firma Gas Transition Consultant, Sea Lion “puede ser bastante más importante” para la cuenca petrolera Malvinas Norte de lo que sugiere el objetivo inicial de producción de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios en 2028.

Según el más reciente estudio de la consultora Netherland, Sewell & Associates (NSAI), Sea Lion contaba al 31 de julio pasado con 314 millones de barriles de petróleo de reservas probadas y probables, mientras que los recursos contingentes (potencialmente recuperables) se calculan en 626 millones de barriles.

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Navitas ha revelado hace unas semanas planes para acelerar el desarrollo del proyecto y lograr una producción de 150.000 barriles diarios en 2030.

Más allá de ese objetivo, Codeseira considera que el “verdadero impacto” de Sea Lion estará en su capacidad futura de sumar a la infraestructura del diseño original del proyecto otras áreas petroleras adyacentes con un enorme potencial de recursos.

“Si ese desarrollo avanza, Sea Lion dejaría de ser un proyecto aislado para convertirse en la infraestructura base de un verdadero ‘offshore cluster’ (nodo de producción costas afuera)”, dijo a EFE Codeseira, codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Navitas y Rockhopper han señalado su intención de conectar otras áreas bajo su licencia a la infraestructura de Sea Lion.

El proyecto, que demandará inversiones cercanas a los 4.000 millones de dólares, también entusiasma a otras petroleras presentes en Malvinas bajo licencias concedidas por el gobierno isleño, dependiente de Reino Unido: la británica Borders & Southern, que opera en la cuenca Malvinas sur, y la canadiense JHI, que se asoció recientemente con Navitas en un área adyacente a Sea Lion.

Los ambiciosos planes de las petroleras y el gobierno isleño no están exentos de riesgos geopolíticos asociados con el reclamo de soberanía de Argentina, que tacha de ilegales las licencias otorgadas sobre recursos que considera propios.

El pasado martes, abogados ambientalistas, junto con excombatientes argentinos de la guerra de 1982 por las Malvinas, denunciaron el proyecto Sea Lion en tribunales argentinos, a los que piden, en principio, alertar a los mercados donde operan las petroleras (Londres y Tel Aviv) de la existencia de un conflicto legal e identificar a los posibles financiadores de la iniciativa.

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“La idea es hacerles inviable el proyecto, que sepan que hay un reclamo de soberanía y ambiental y que no va ser gratuita cualquier intervención en ese área”, dijeron a EFE los demandantes, que, a futuro, podrían reclamar el embargo de fondos.

Aunque hasta ahora Sea Lion no ha tenido problemas para obtener financiación, la realidad es que este proyecto está expuesto a una controversia entre Estados sin resolver, un factor que todo inversor, de mínima, sopesa.

“Por eso veo 2028 como un hito realmente trascendente. Sea Lion no transformará automáticamente a Malvinas Norte en una nueva Guyana, pero sí podría demostrar por primera vez que la cuenca es técnica, financiera y comercialmente desarrollable aún bajo un elevado riesgo geopolítico, por un lado, e iniciar una nueva fase de tensión en la región, por el otro”, apuntó Codeseira.

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