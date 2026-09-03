Milei dice que Pedro Sánchez está "más sucio que una papa" y rodeado de "gentuza"

Durante su intervención en Santiago de Chile en el Foro Madrid, la alianza internacional impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, Milei se refirió a Sánchez como ejemplo de la izquierda europea a la que “solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas para usarlas como botín de guerra”.

“Si no, vean lo que hace Pedrito en España -añadió-. Está más sucio que una papa, y bien que se ofendió él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que eran un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman”.

Tras enviar un saludo al presidente del Vox y de Disenso, Santiago Abascal, que no viajó al foro, Javier Milei arremetió contra la izquierda en Europa y, especialmente, contra Pedro Sánchez.

“Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos. Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente”, señaló.

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Y luego agregó: “España es un ejemplo claro, Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando la identidad española por el otro, les enseñan a los españoles a odiarse y tener vergüenza de sí mismos allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos”.

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Milei hizo un repaso por su gestión mediante la exposición de cifras con las que aseguró encamina a “la Argentina a ser grande nuevamente”, y en ese sentido dijo que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos, negadores de la realidad, son los datos”.

“A ellos no les interesa solucionar nada, solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas para usarlas como botín de guerra mientras mantienen a la población esclavizada tributariamente, si no vean lo que hace Pedrito en España”.

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