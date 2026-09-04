Reino Unido responde a Milei: "Nuestro compromiso con las Malvinas, absoluto e inamovible"

El ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras de Milei -quien amenazó con sanciones a las compañías que operen en tierra o aguas para explotar los recursos naturales de las islas- "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

Y recordó la línea clásica oficial británica: "Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible".

Con esas palabras, se refiere al referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que la permanencia en el Reino Unido ganó con un 99,8 % de los votos, y solo tres personas votaron en contra.

Las palabras de Milei ocupan esta mañana las portadas de los portales informativos británicos, que recuerdan además las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que su país podría revisar su postura de tradicional neutralidad sobre esas islas, reclamadas históricamente por Argentina y que causaron en 1982 una guerra entre británicos y argentinos.

Que sea el ministro de Defensa el que primero responde a Milei es significativo, ya que el presidente argentino prometió además en sus palabras de anoche construir una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

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Milei se permitió además duras críticas contra el Reino Unido por motivos sin relación alguna con las Malvinas, cuando dijo que ese país enfrenta "múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución" y que está "claro que ellos recorren un camino de declive", un discurso muy parecido al que suele utilizar Donald Trump, quien hace frecuentes alusiones a la supuesta decadencia británica.

Además del ministro de Defensa, una fuente de Downing Street -residencia del primer ministro- minimizó en declaraciones a la BBC las palabras de Milei: "No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales".

Con su alusión a los recursos naturales, Milei se refería en particular al proyecto de extracción de crudo en las islas de la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", dijo Milei.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. En las islas también tienen licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI. EFE.