Avión de Sebastián Marset será usado en Bolivia para combatir al narcotráfico

El 14 de marzo de 2026, luego de la captura del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (35) en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Policía de este país también incautó un total de 11 aeronaves que eran utilizadas por la estructura criminal presuntamente liderada por Marset; entre ellas un avión Beechcraft King Air, que de hecho era su vehículo personal.

Dicha nave fue detectada en hangares del aeródromo de Coloradillos, en Warnes, junto con otros seis aviones. Todos estos vehículos fueron incautados en el marco de la investigación relacionada con Sebastián Marset y su grupo, llevada adelante por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas de Bolivia.

Lea más: Avión privado de Sebastián Marset habría sido utilizado para el narcotráfico

La citada aeronave incautada se encontraba desde los hangares del Aeropuerto El Trompillo, ubicado en Santa Cruz de la Sierra hasta la ciudad de Cochabamba, donde será sometido a revisiones técnicas como parte de su mantenimiento, a modo de que la misma pueda seguir funcionando, de acuerdo con lo que se publica en el diario El Deber de Bolivia.

Lea más: Sebastián Marset renuncia a derecho a juicio rápido ante justicia de EE.UU.

El avión Beechcraft King Air de Marset fue entregado en carácter de custodia a la Fuerza Aérea Boliviana, según informó Héctor Montes, director de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Avión de Marset será utilizado para luchar contra los narcos

Montes también adelantó que, tras los trabajos de mantenimiento, la aeronave será entregada a la Fuerza de Tarea Aérea (FTA), conocida también como Diablos Rojos, que es una unidad élite aérea del vecino país y que tiene su base en La Paz. Así, la nave será utilizada en la lucha contra el narcotráfico.

Por otra parte, el director del Dircabi había informado a El Deber que el avión dependerá exclusivamente del Ministerio de Gobierno y además de ser empleado para combatir el contrabando, también será utilizado para tareas de ayuda social en todo el país, como en desastres naturales, inundaciones, rescate de personas.

Lea más: “La rubia” Marset declaró que estuvo en el lugar y el momento equivocados

El avión, valuado en US$ 1.000.000 y que era empleado por Sebastián Marset como particular, llegó a operar con otras aeronaves que ahora están incautadas en el aeródromo Coloradillo.

Se trata de un vehículo ejecutivo de mediano alcance, el cual tiene una capacidad para cuatro pasajeros, sin embargo, este especialmente solo tenía dos asientos, por lo que se sospecha que fue modificado para el transporte de sustancias ilícitas. Además, tiene autonomía mínima de 5 horas de vuelo y puede operar en pistas cortas y no pavimentadas.

Sospechan que avión se usó para transportar droga

La presunción sobre su uso como vehículo aéreo privado por parte de Marset radica en que la avioneta tiene una “corona” dorada en la zona del empenaje, específicamente en ambos lados del estabilizador vertical. Esto, porque el uruguayo se habría autoproclamado como “El Rey del Sur” o en inglés “The King of the South”, sello que también fue encontrado en paquetes de cocaína atribuidos a Marset.

Tanto el avión Beechcraft King Air como los otros 10 permanecen bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), en un hangar de la Fuerza Aérea de Bolivia, en tanto dure la investigación cuyo alcance se podría ampliar según los datos que se vayan obteniendo en relación con los vínculos con Sebastián Marset.

Lea más: Marcus ofreció a Marset contacto con la Policía de Paraguay y le brindó información

De acuerdo con lo que manifestó el fiscal de Sustancias Controladas de Bolivia,Julio César Porras, en el interior el avión Beechcraft King Air presentaba modificaciones que levantaron sospechas dentro de la investigación, especialmente en cuanto al uso que se le pudo haber dado.

En ese contexto, Porras explicó que el avión “tenía dos asientos y en la parte trasera no había asientos, lo que evidencia que no estaba acondicionado para transportar pasajeros”, según publica el medio digital boliviano El Deber. El fiscal añadió que este tipo de configuraciones es común en aeronaves usadas para movilizar drogas.