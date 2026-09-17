Mundo
17 de septiembre de 2026 a la - 18:04

Esto es lo último que se sabe del accidente de bus paraguayo en Brasil

Accidente de bus paraguayo en el Estado de Paraná, Brasil
Un bus de turismo paraguayo sufrió un accidente en una carretera brasileña.

Un bus paraguayo estuvo involucrado en un accidente de tránsito este jueves en Guaratuba, Brasil. No hubo víctimas fatales y los pasajeros fueron asistidos de inmediato, indicaron los organizadores del viaje.

Por ABC Color
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Un ómnibus que trasladaba a pasajeros paraguayos sufrió un accidente este jueves sobre la ruta BR-376, en la localidad de Guaratuba, estado de Paraná (Brasil).

A pesar de la severidad del impacto, todos los pasajeros se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud. La única afectada fue la coordinadora del contingente, quien sufrió heridas y fue trasladada a un centro médico para su evaluación, según confirmó la Fundación Paraguaya, entidad organizadora del viaje.

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Cabe mencionar que el bus trasladaba a un grupo de aproximadamente 12 alumnos del segundo curso del Colegio San Pedro, quienes habían ganado una competencia de productos biodegradables, e iban con sus acompañantes. Todos recibieron asistencia en un centro médico cercano, aseguran desde la institución.

Maniobra brusca y circunstancias del choque

Según el informe proveído por Fundación Paraguaya, el autobús circulaba por el carril central de una autopista de tres carriles. En un momento dado, un camión que transitaba a la izquierda perdió el control e invadió repentinamente la vía del bus paraguayo.

Bus paraguayo accidentado en la carretera, exhibiendo daños visibles y el entorno de la carretera.
Un bus paraguayo sufrió un accidente en la carretera de Brasil, causando serios daños materiales.

Ante el inminente choque, el conductor del bus realizó una maniobra brusca para dirigirse hacia el carril derecho. Sin embargo, en ese sector circulaba otro camión que había frenado repentinamente, por lo que el ómnibus terminó impactando contra dicho vehículo, señalan desde la organización.

El imprevisto movimiento de los vehículos involucrados generó momentos de tensión en la autopista, pero la rápida reacción de las unidades de emergencia locales permitió despejar la vía y atender a los afectados.

Pasajeros ya fueron asistidos y se trasladan a Camboriú

Desde la fundación señalaron que los pasajeros ya fueron trasladados a otro vehículo para continuar el trayecto hasta su destino en Camboriú, mientras se realizan las gestiones con respecto al accidente.

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Por último, informaron que el bus cuenta con un seguro internacional contra todo riesgo. Esta cobertura garantiza el respaldo necesario ante los imponderables del trayecto.

Asimismo, afirmaron que todos los pasajeros disponen de un seguro internacional que incluye asistencia médica integral y cobertura ante las distintas eventualidades que pudieran presentarse durante el viaje.