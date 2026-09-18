Desde el Vaticano, CAF y Luján preparan el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, Christian Asinelli, participó esta semana de la audiencia general del papa León XIV en el Vaticano. Allí saludó al pontífice junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, a menos de dos meses del viaje apostólico que llevará al Santo Padre a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita fue el pasado miércoles y tuvo como eje los preparativos del Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, que se realizará el 19 y 20 de octubre en Luján con el apoyo de CAF, según informó esta organización.

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Foro de Ciudades Marianas

Se trata de una actividad oficial previa a la visita papal, que el intendente impulsó junto a la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

Por primera vez, el foro reunirá a autoridades políticas y eclesiásticas de 14 santuarios marianos nacionales de América Latina, España y Portugal. Entre ellos estarán los obispos e intendentes de las ciudades que albergan los santuarios de Guadalupe (México), Copacabana (Bolivia), Caacupé (Paraguay), Aparecida (Brasil) y Fátima (Portugal).

El foro será la antesala de uno de los momentos centrales del viaje: la misa que el Papa celebrará el 11 de noviembre en la plaza frente a la Basílica de Luján. Según estimó el intendente, asistirán más de un millón y medio de personas.

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Boto transmitió al pontífice que Luján lo espera con los brazos abiertos. Será la primera visita papal a la ciudad desde la de san Juan Pablo II en 1982.

“Las ciudades marianas son lugares de fe, pero también de encuentro, de identidad y de desarrollo para sus comunidades. Acompañar este foro es apostar por territorios que cuidan su patrimonio y la casa común”, expresó Asinelli.

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Financiamiento de CAF en Luján

El vínculo entre CAF y Luján tiene una base concreta en la Red de BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe, impulsada por CAF, de la que Luján es miembro fundador y cuyo Consejo de Autoridades integra Boto.

La red articula el cuidado de la casa común con la planificación urbana. Su expresión más visible es la obra hidráulica del río Luján, una inversión de US$ 300 millones financiada por CAF, que mitiga las inundaciones que afectaron a la ciudad durante generaciones y suma un nuevo paseo ribereño para vecinos y peregrinos.

El foro se inscribe también en la estrategia de turismo de CAF, que concibe al sector como una palanca del desarrollo económico y social de la región.

Esa estrategia se organiza en cinco líneas orientadas a que las inversiones mejoren la vida de los territorios y no solo la imagen de los destinos. En ese marco, el turismo religioso gana un lugar creciente: CAF lo presentó en FITUR 2026, en Madrid, en un conversatorio sobre turismo espiritual en el que participó el intendente de Luján.

Desarrollo local y justicia climática en el Sur Global

Del encuentro de octubre participará el director de Turismo de CAF, Oscar Rueda, que aportará la mirada del banco sobre la peregrinación como motor de empleo, desarrollo local y puesta en valor del patrimonio. Luján, que cumplirá 400 años en 2030, recibe unos siete millones de peregrinos por año.

La articulación con la Iglesia latinoamericana tiene antecedentes recientes. En la COP30, el pabellón de CAF fue sede de un diálogo sobre justicia climática en el Sur Global. Participaron cardenales de las conferencias episcopales, entre ellos representantes del CELAM, y la propia Emilce Cuda.