CAF expandirá en Paraguay su brazo de financiamiento privado

CIUDAD DE MÉXICO (enviado especial). El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que Paraguay será uno de los próximos países donde expandirá CAF Asset Management Corp. (CAF-AM), su subsidiaria especializada en la gestión de fondos de inversión para infraestructura.

La decisión busca ampliar los mecanismos de financiamiento privado para proyectos estratégicos, complementando los tradicionales préstamos soberanos que otorga el organismo.

La gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero de CAF, Alejandra Botero, informó a la prensa internacional, en Ciudad de México, que la capitalización de CAF-AM será sometida a consideración del Directorio para permitir su expansión a nuevos mercados, tras los resultados obtenidos en otros países de la región.

“Se está pasando a Directorio la capitalización de CAF-AM para poder expandirlo a tres países más, dada la experiencia tan positiva en Uruguay y Colombia”, señaló.

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Paraguay contará con CAF-AM

Precisó que Paraguay y Perú ya fueron definidos como nuevos destinos, mientras que el tercer país aún está pendiente de confirmación.

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“CAF-AM va a entrar a Perú, Paraguay y un tercer país que está por definir. Ya está en Uruguay, donde tenemos cuatro fondos; en Colombia, donde hay dos fondos, y también en Costa Rica. Ha sido una experiencia súper exitosa”, afirmó.

Botero explicó que, si bien alrededor del 85% de la cartera de CAF corresponde a operaciones soberanas, es decir, préstamos otorgados a los Estados para financiar obras públicas, apoyo fiscal u otros proyectos gubernamentales, el 15% restante se canaliza hacia operaciones no soberanas, entre ellas el financiamiento al sector privado.

En ese segmento, detalló que CAF dispone de distintos instrumentos financieros, que incluyen préstamos corporativos, financiamiento estructurado para asociaciones público-privadas (APP), líneas de crédito para bancos de desarrollo y entidades financieras comerciales, además de inversiones en fondos especializados.

“Depende mucho del instrumento y de lo que se quiere lograr. Tenemos préstamos corporativos, financiamiento estructurado, distintas modalidades público-privadas, trabajo con el sector financiero e inversiones en fondos. Realmente hay todo un portafolio de productos de acuerdo con las necesidades”, explicó.

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Qué es CAF Asset Management

Creada en 2014, CAF Asset Management Corp. (CAF-AM) es la entidad gestora de fondos del banco de desarrollo. Su función consiste en administrar capital de terceros destinado principalmente al financiamiento privado de proyectos de infraestructura en los países accionistas de CAF.

Entre sus inversionistas figuran fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos de desarrollo y administradores profesionales de inversiones.

Si bien CAF-AM mantiene autonomía en la gestión de los fondos y en la toma de decisiones de inversión, aprovecha la experiencia técnica y la capacidad de CAF para estructurar proyectos de infraestructura en la región, con el objetivo de movilizar capital privado hacia iniciativas consideradas estratégicas para el desarrollo.

La subsidiaria ya opera en Uruguay, Colombia y Costa Rica, donde ha impulsado fondos orientados al financiamiento de infraestructura, experiencia que ahora busca replicar en Paraguay mediante la expansión anunciada por el organismo.