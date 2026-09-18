Sobrevivientes y familiares del ataque de Hamás en 2023 irrumpen en la campaña electoral israelí

Como él, varios familiares de exrehenes, padres que perdieron a sus hijos y combatientes que se destacaron durante los ataques perpetrados por el grupo islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 concurren a las elecciones bajo banderas políticas rivales.

Sus candidaturas reflejan tanto el lugar central que el peor ataque de la historia de Israel ocupa en los próximos comicios como las profundas divisiones que dejó en la sociedad israelí.

Tres años después, los comicios del 27 de octubre se perfilan como un referéndum sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, su gobierno de extrema derecha y su respuesta al ataque.

Los candidatos están profundamente divididos entre quienes respaldan la ofensiva de Netanyahu en Gaza, gran parte de la cual ha quedado reducida a escombros, y quienes lo consideran responsable del fallo de seguridad que permitió el ataque.

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Sharabi asumió un papel destacado como portavoz del principal colectivo de familias de rehenes mientras reclamaba la liberación de sus hermanos, secuestrados en sus hogares por miembros del grupo islamista Hamás.

Uno de ellos, Yossi, murió en cautiverio. El otro, Eli, fue liberado con vida en febrero de 2025.

Sharabi figura en la lista de Avigdor Lieberman, antiguo aliado de Netanyahu conocido por sus posiciones duras y convertido ahora en crítico del primer ministro más longevo de la historia de Israel.

Sharabi contó a la AFP que se presenta para “garantizar que Hamás sea derrotado y no pueda volver a levantarse jamás”.

Muchas de las familias de los antiguos rehenes acusan a Netanyahu de haber relegado su liberación a un segundo plano frente a otros objetivos de guerra.

Candidatos muy buscados

Con sondeos que sugieren una contienda ajustada, la mayoría de los partidos con posibilidades de entrar en el Parlamento han incorporado figuras vinculadas al 7 de octubre.

La AFP identificó a nueve candidatos que perdieron a un ser querido, tuvieron familiares tomados como rehenes o se distinguieron combatiendo a Hamás el día del ataque.

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Cuando presentó a los candidatos de su partido Likud a principios de septiembre, Netanyahu no apareció en el escenario junto a miembros de su gabinete, sino junto a Talik Gvili, madre de un agente de policía muerto durante el ataque de Hamás.

Gvili se hizo conocida por su lucha para recuperar los restos de su hijo, cuyo cuerpo fue llevado a Gaza y repatriado finalmente este año.

Ha sido ubicada en el noveno puesto de la lista del Likud, una posición que probablemente le garantizará un escaño en la Knéset.

Actualmente, el Likud cuenta con 32 de los 120 escaños del Parlamento israelí.

En un video, Gvili explicó que entraba a la política para continuar el “legado” de su hijo, “quien el 7 de octubre salió a defender al pueblo de Israel”.

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La analista política Myriam Shermer afirmó que los israelíes esperan que “quienes más han sufrido” y simbolizan la “valentía y la resistencia” puedan impulsar cambios.

¿Una coalición posible?

Gadi Eisenkot, antiguo jefe militar convertido en el rival más serio de Netanyahu, incorporó a su lista a Shira Shapira.

El 7 de octubre, su hijo Aner lanzó de vuelta las granadas arrojadas por combatientes de Hamás contra el refugio donde se encontraba, protegiendo a otras personas antes de morir.

“En un país cuya base es la familia, los israelíes pueden imaginar fácilmente que el coraje de Aner Shapira proviene de su madre y, por tanto, querrán votar por ella”, señaló Shermer.

Otra lista de centro, encabezada por los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, incorporó al general retirado Noam Tibon, convertido en héroe nacional tras reunir a soldados dispersos para expulsar a Hamás del kibutz donde vivía su hijo.

La presencia en listas de distintos partidos de personas marcadas por el 7 de octubre ha abierto una posibilidad intrigante: ¿podrían aliarse en el Parlamento o incluso formar un gobierno capaz de unir a un país profundamente polarizado?

Sharabi afirmó que “consideraría una coalición entre nosotros” si sus objetivos resultan ser “los mismos de los otros familiares de rehenes elegidos”.