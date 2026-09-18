Visita del papa a Argentina abre disputa al coincidir con la Marcha del Orgullo LGBTI

A través de una resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció que durante ese período no se autorizarán “eventos, diversiones o actos en el espacio público”, excepto las actividades, ceremonias y operativos incluidos en la agenda oficial papal.

Las autoridades locales explicaron, en un comunicado, que la medida es excepcional y responde al “importante despliegue operativo, logístico y de seguridad” que requerirá la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ante una convocatoria que será masiva.

El Gobierno porteño afirmó que había comunicado la medida a la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y propuso trasladar la movilización del 7 al 21 de noviembre.

“La propuesta tiene un único objetivo: que la Marcha pueda realizarse y que el Gobierno de la Ciudad pueda acompañarla con los recursos necesarios para garantizar una jornada segura, ordenada y celebrativa, como ha ocurrido históricamente”, señaló el Ejecutivo en el comunicado.

La Comisión Organizadora difundió una carta abierta destinada al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, en la que dice comprender “la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad", pero cree que no es suficiente razón para suspender la marcha, ya que el papa llega a Argentina al día siguiente de la fecha del Orgullo argentino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El colectivo ratificó así la movilización para el 7 de noviembre, al indicar que miles de personas ya compraron pasajes y reservaron alojamiento, teniendo en cuenta que este evento se prepara con meses de anticipación.

“Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda, significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”, expresó la Comisión.

Asimismo afirmó que el pedido de reprogramación provino del Gobierno de la ciudad y que no recibieron una solicitud expresa ni del Gobierno nacional ni del Vaticano.

A diferencia de la mayoría de los países en los que se realiza la Marcha del Orgullo entre finales de junio y julio, en Argentina se celebra, desde 1997, el primer sábado de noviembre, en conmemoración de la fundación del primer grupo homosexual del país y uno de los pioneros en Latinoamérica, Nuestro Mundo.