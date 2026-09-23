Buscan una mula en Perú para que el papa recree su entrada como "gran misionero" a Zaña

El actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, expuso -en una rueda de prensa- que, entre la apretada agenda, habrá tiempo para que el papa deguste sus platos favoritos y recree su entrada a lomo de una mula como "un gran misionero" al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

Una de las imágenes más mediáticas de León XIV antes de convertirse en papa es una en la que aparece sobre una mula por los caminos rurales de la región de Lambayeque, en el norte de Perú, pues esta es la única forma de llegar a ciertas comunidades alejadas de la sierra del país andino.

"Para Zaña estamos pensando conseguir la mula que le caracterizó y que es una imagen conocida en todo el mundo. Ahí estarán nuestros hermanos de Incahuasi y Cañaris, recibiéndolo para que pueda hacer su entrada como gran misionero", dijo el obispo.

Farfán detalló que el sumo pontífice utilizará el papamóvil en lugares específicos como las misas multitudinarias que ofrecerá en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde se espera la asistencia de más de un millón de personas del norte de Perú y también de fieles de Ecuador y Colombia, y en Santa Cruz, en la región vecina de Cajamarca y donde llegará en helicóptero.

El obispo indicó que León XIV es un hombre sencillo "preocupado por presupuestos" y que precisamente pide sencillez en la organización de la visita y que los peruanos abran el corazón para poder recibir el mensaje.

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"Él viene a su casa y en la casa va a encontrar de todo, lo que él desea es la fe, la sencillez y gratitud de un pueblo que le ha enseñando tanto", agregó el prelado al señalar que León XIV dormirá en el obispado, el mismo lugar donde vivió ocho años.

Al dar detalles de la visita, Farfán indicó que Robert Prevost también podrá volver a disfrutar "su rico cabrito, arroz con pato, ceviche" y agregó que solo estar en Chiclayo le ayudará, porque "cuando alguien regresa a casa siempre se siente bien".

Farfán apuntó que la cocinera de la diócesis conoce sus gustos y platos favoritos de su estancia de casi una década en la ciudad y señaló que "seguro que se esforzará para darle lo mejor".

León XIV permanecerá dos días en Chiclayo, donde también visitará la catedral de la ciudad y el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y tendrá un encuentro con jóvenes en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde celebrará los trescientos años de la canonización de este santo.

El papa llegará el miércoles 11 de noviembre a Lima, donde tendrá diversos encuentros con autoridades políticas y religiosas; el viernes 13 viajará a Chiclayo, donde permanecerá hasta el domingo 15, cuando visitará Cusco y Pucallpa; y el lunes 16 ofrecerá una misa multitudinaria en la Base Aeronaval del Callao, provincia ubicada junto a Lima.