Aislado y a la defensiva, Netanyahu se presenta en la Asamblea de la ONU

El primer ministro también podría mencionar que el hijo del embajador israelí en Washington, un soldado, fue gravemente herido en un presunto atropello intencional en Cisjordania.

Entre los principales enemigos de Netanyahu en Nueva York se encuentra el alcalde socialista de la ciudad, Zohran Mamdani, quien aboga por ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) que pesa sobre el líder israelí.

Pero después, Mamdani admitió que no tenía la autoridad para hacerlo.

Basada en La Haya, la CPI estimó en 2024 que había bases razonables para juzgar a Netanyahu como responsable de presuntos crímenes de guerra en la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada en respuesta al ataque mortal de Hamás del 7 de octubre de 2023.

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Previo a su alocución, Netanyahu acusó a Mamdani de “apoyar a los monstruos terroristas de Hamás” y además le ha señalado sin pruebas por supuestamente “incitar disturbios contra los judíos de Nueva York”.

Uno de los críticos más feroces de Netanyahu, el presidente palestino Mahmud Abás, estará ausente en la sala después de que Washington le negara el visado para acudir a la Asamblea General.

Viejos aliados

Antiguos aliados de Israel, Reino Unido y Francia probablemente también sean blanco de las críticas de “Bibi” el jueves.

Reino Unido ha impuesto sanciones limitadas a las exportaciones israelíes desde Cisjordania, una medida que Francia también adoptó recientemente.

Netanyahu tiene además escasas relaciones con Macron, impulsor de una iniciativa de países occidentales en la Asamblea de la ONU del año pasado destinada a reconocer a Palestina como un Estado.

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Irán, en guerra desde febrero con Israel y Estados Unidos, también será casi con toda seguridad parte del discurso, cuando Israel insiste en que Washington emprenda una acción militar más fuerte para impedir que Teherán obtenga armas nucleares.

La guerra, muy impopular entre los estadounidenses, ha hecho que se disparen los precios de los combustibles.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, dijo tras el discurso del presidente de Irán el miércoles que Teherán “arma a Hezbolá en el Líbano, a los hutíes en Yemen, a Hamás en Gaza y en Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania), y a las milicias en Irak”.

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Netanyahu también podría criticar a las Naciones Unidas y a su secretario general saliente, António Guterres. De forma inusual, Guterres mencionó esta semana el título íntegro de las medidas jurídicamente vinculantes de la CPI que acusan a Israel de “genocidio” en Gaza.

El gobierno de Netanyahu ha acusado reiteradamente a una agencia de la ONU de proporcionar apoyo a militantes de Hamás.

Como en años anteriores, cuando Netanyahu ha hablado a la Asamblea General de la ONU, enfrenta protestas de delegaciones que abandonan la sesión y manifestantes en las cercanías del recinto.

Los israelíes acudirán a las urnas el 27 de octubre.