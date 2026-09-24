Un mes y medio después del sismo hay 20.000 familias de Cali que siguen fuera de sus casas

"Hoy en Cali son 20.000 familias que están fuera de sus hogares, 20.000 unidades habitacionales, estamos trabajando a toda máquina para recuperar las que podamos", expresó el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder, durante una entrega de viviendas a los damnificados por el sismo.

El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo y deja hasta el momento 335 fallecidos, 4.516 heridos, 6.047 edificios con daños y 758 colapsados.

Cali fue la ciudad más afectada por el movimiento telúrico con 154 víctimas mortales; 1.657 lesionados y 24 edificios colapsados.

En ese sentido, el alcalde de Cali señaló que hay "17 edificios que están en proceso de demolición" y otros 20 por demoler.

"A medida que avanzan las evaluaciones, ese número quizás crecerá", expresó el alcalde, quien añadió espera que de aquí a diciembre ya empiecen las obras de construcción "de los dos primeros o tres edificios".

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"Cali se va a levantar de esto, más fuerte y sobre todo si seguimos con esta solidaridad", añadió Eder.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró, por su parte, que "el terremoto del pasado 10 de agosto cambió en pocos segundos la vida de miles de compatriotas, dejó dolor, incertidumbre, para muchas familias la pérdida de lo que habían trabajado toda la vida".

"La reconstrucción no se va a dirigir unicamente desde los escritorios en Bogotá, cada decisión tendrá en cuenta a quienes padecieron la tragedia, porque nadie conoce mejor las necesidades de la comunidad que quienes viven allá", recalcó De la Espriella.