Ayuda humanitaria: Emiratos dona US$ 10 millones a Colombia y suministros compra de Paraguay

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó hoy que Emiratos Árabes Unidos, en cooperación con la República de Paraguay, enviaron asistencia humanitaria a las comunidades afectadas y a los sobrevivientes del terremoto que afectó a la República de Colombia, que resultó en muertes y heridos, además de daños sustanciales a la propiedad.

Conforme a los datos oficiales, el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 dejó un balance oficial de 335 personas fallecidas, más de 4,595 heridos y 257 desaparecidos, según los reportes más recientes de las autoridades de gestión del riesgo.

El reporte oficial indica que la asistencia siguió las directivas de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, como parte de los US$ 10 millones en ayuda humanitaria anunciados por el Estado emiratí, a través de la Agencia de Ayuda de los Emiratos Árabes Unidos para apoyar a los afectados por el terremoto.

El informe señala que la iniciativa aprovecha la capacidad de producción y las redes logísticas regionales de Paraguay, lo que permite que los suministros de ayuda esenciales se compren directamente en los mercados de Paraguay y se transporten a Colombia. “Esto contribuye a acelerar la entrega de ayuda a las zonas más afectadas, así como a apoyar a los proveedores locales, en particular a las pequeñas y medianas empresas”, refiere la nota oficial.

Según el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro de Estado para la Cooperación Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, dijo que esta “ayuda refleja la solidaridad de los Emiratos Árabes Unidos con Colombia y su pueblo, lo que refleja el compromiso del país de garantizar que el apoyo esté alineado con las prioridades y necesidades reales de los afectados”.

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Expresó también su agradecimiento a Paraguay por su cooperación en el suministro y transporte de suministros humanitarios, haciendo hincapié en la importancia de coordinar los esfuerzos regionales para responder a las necesidades humanitarias urgentes.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, señaló que el Gobierno de Paraguay valora estos esfuerzos humanitarios conjuntos, “elogiando la solidaridad de los Emiratos Árabes Unidos y sus contribuciones positivas para apoyar a la población afectada”.

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Paraguay envió más de 50 toneladas en agosto

El 15 de agosto pasado, el Gobierno de Paraguay envió más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos a Colombia, nación hermana que sufrió un devastador terremoto.

En esa ocasión, el presidente Santiago Peña expresó que Colombia “es un pueblo hermano con el que compartimos una historia de profunda amistad, y frente a esta adversidad nos unimos para acompañarlos”.

Durante la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), el Congreso de Colombia declaró a Paraguay pueblo hermano, en solidaridad por la hecatombe que casi aniquiló al país. Técnicamente la ley estableció un amparo constitucional de emergencia. El texto original dictaminaba que si Paraguay llegaba a desaparecer como nación (ante el riesgo inminente de ser anexado o repartido por los vencedores), ningún paraguayo sería paria en América. Con solo pisar suelo colombiano, cualquier ciudadano paraguayo adquiriría automáticamente los derechos, prerrogativas y la ciudadanía colombiana.