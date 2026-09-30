Paraguay califica de "vergüenza" falta de acuerdo en Mercosur de reparto de cuotas a la UE

"Es una vergüenza que el Mercosur no pueda alcanzar un acuerdo justo, equitativo y razonable, y en eso estamos empeñados", dijo durante un foro para evaluar el histórico acuerdo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramirez, en el que también participaron el titular de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y la embajadora de la UE en Asunción, Katja Afheldt.

El funcionario reaccionó así a las dificultades que ha enfrentado su país con los otros socios del Mercosur -Argentina, Brasil y Uruguay- para garantizar una cuota del 25 % en todos los rubros exportables a la UE.

"Estamos justamente en una posición que no es caprichosa ni reivindicativa, o histórica, sino que solamente estamos pidiendo lo que nos corresponde y lo que nos pertenece", insistió.

En este sentido, indicó que Paraguay no exige "una dádiva" ni un trato especial o diferenciado.

"Estamos pidiendo exactamente lo que nos corresponde como partes iguales, como socios que somos desde la fundación del Mercosur", agregó.

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Paraguay ha insistido en el reparto equitativo de las cuotas de exportación a la UE, un tema espinoso dentro del Mercosur, donde socios como Argentina o Brasil exigen mayores cupos en vista del tamaño de sus economías.

A inicios de mes, Uruguay confirmó que hay una "diferencia importante" con Paraguay respecto a este tema.

En junio pasado, el canciller paraguayo citó como ejemplo de las asimetrías que vienen ocurriendo en el reparto de las cuotas la propuesta de los socios de conceder a Paraguay un rango de envíos de carne fresca de entre 300 y 600 toneladas, cuando la cuota global asignada por los Veintisiete al grupo suramericano supera las 6.000 toneladas.