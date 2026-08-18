Mercosur-UE: Aún no hay acuerdo sobre las cuotas de exportación

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, se reunió hoy con representantes del sector privado para abordar sobre el proceso de distribución y administración de las cuotas previstas en el Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).

Participaron de la reunión en la sede de la Cancillería nacional, representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), el Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP), la Cámara Paraguaya de Exportadores de Arroz (CAPARROZ), la Asociación de Avicultores del Paraguay (AVIPAR), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

El informe de prensa de la cartera de Estado refiere que durante la reunión se informó que, “hasta la fecha, los Estados Partes del Mercosur no han alcanzado un acuerdo respecto a la metodología para la distribución de las cuotas”, en consideración a las distintas propuestas planteadas por los países socios.

El reporte señala que el canciller Rubén Ramírez expresó que Paraguay “sostiene como posición una distribución equitativa del 25%”, propuesta que cuenta con el respaldo del sector privado. Apunta que “se reconoce la necesidad de avanzar en alternativas que permitan alcanzar un consenso entre los Estados Partes”.

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La Cancillería asegura que “continuará impulsando la apertura de mercados y fortaleciendo la coordinación con el sector privado, con miras a ampliar las oportunidades de la producción nacional en los mercados internacionales”.

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Reclamo de Paraguay

En junio pasado, durante la Cumbre del Mercosur en Paraguay, el canciller Ramírez Lezcano sostuvo que “la implementación del pacto deberá garantizar una distribución justa, equilibrada y solidaria de los beneficios entre todos los Estados Partes”.

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En ese sentido, indicó que Paraguay manifiesta “su preocupación por los criterios propuestos para la asignación de cuotas de exportación al mercado europeo”. Argumentó que los volúmenes planteados para el país no reflejan adecuadamente sus capacidades productivas ni los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.

“El Paraguay no pide privilegios; reivindica equidad”, afirmó el canciller Ramírez. Insistió en que la credibilidad del bloque depende de que los beneficios de la integración alcancen efectivamente a todos sus miembros.

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Tras más 25 años de negociaciones

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, y cuatro días después, el 21 de ese mismo mes, el Parlamento Europeo envió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la Corte comunitaria revise si es compatible con los tratados del bloque europeo.

Este pacto de asociación está dividido en dos secciones: una comercial y la otra política. El pacto fue sellado durante una ceremonia realizada en Asunción en enero pasado, tras más de 25 años de negociaciones.

La sección política está centrada en aspectos como la cooperación en temas de política o la asociación estratégica. Mientras que el comercio es atribución de la Comisión Europea liderada por la presidenta Úrsula von der Leyen.

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La parte comercial del acuerdo de asociación entró en vigencia el 1 de mayo pasado de forma provisional a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto.

Entonces, los países del Mercosur (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay) aún esperan el beneplácito del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial entre ambos bloques, tras la ratificación en los congresos de los cuatro países miembros del bloque.

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Acuerdo ambicioso

El acuerdo entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) supone la creación de un mercado de 700 millones de personas en el que se liberalizarán más del 90 % de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata.

Bruselas calcula que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones anuales europeas a los países del Mercosur un 39% en 2040, hasta los 50.000 millones de euros.

martin.riveros@abc.com.py