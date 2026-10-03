Flávio Bolsonaro vuelve a acercarse a Lula en un sondeo en la víspera a los comicios

A horas de la apertura de las escuelas en todo el país, el líder progresista obtiene un 45 % de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 42 %, lo que constituye un empate técnico, de acuerdo con el Instituto Datafolha, que excluye los votos blancos, nulos y el cálculo de indecisos.

El estudio divulgado hoy entrevistó a 2.002 electores en todo el país entre los días 1 y 3 de octubre, y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En el sondeo anterior de esta misma encuestadora publicado este jueves, Lula tenía 45 %, igual porcentaje que ahora, mientras que el primogénito de Jair Bolsonaro, un 40 %, dos puntos menos que en el de este sábado.

Les siguen de lejos el exgobernador conservador Ronaldo Caiado, con el 4 %, el activista antisistema Renan Santos, con un 3 %, y el psiquiatra y autor de libros de autoayuda Augusto Cury, también con el 3 %.

En la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre en caso de que ningún candidato obtenga una mayoría de apoyos este domingo, Lula y Bolsonaro también resultan empatados, con un 47 % de las intenciones de voto contra el 46 %, respectivamente.

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En la medición de hace dos días, el progresista obtuvo 48 % contra 45 % del ultraderechista.

En el sondeo de la firma Quaest, también divulgado este sábado, ambos candidatos aparecen con empate técnico pero a menor distancia, con 46 % de los votos válidos para Lula y 45 % para Bolsonaro.

En una eventual segunda vuelta, el senador aparece por delante del actual presidente, 44 % a 42 %, respectivamente.

El sondeo de Quaest entrevistó a 3.702 votantes entre los días 2 y 3 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

La recta final de la campaña ha estado marcada por una batalla de noticias falsas y acusaciones cruzadas, siendo el principal acontecimiento de los últimos días la cancelación del debate final de la primera vuelta presidencial tras una serie de decisiones judiciales que alteraban a última hora las reglas del evento.

Las resoluciones judiciales, que prohibían realizarle preguntas y mostrar en pantalla el atril vacío de Lula ante su ausencia, desencadenaron duras críticas por parte de Bolsonaro, quien acusó al mandatario de utilizar a sus "amigos" del Poder Judicial para favorecer su candidatura.

Lula había anunciado su ausencia en el debate alegando que el formato favorecía un "ataque coordinado" en su contra, y decidió contraprogramar con una entrevista a un pódcast.

Por otra parte, Bolsonaro acusó de "censura" a la Justicia y canceló su participación poco antes del inicio del evento, que posteriormente fue cancelado.

Ambos candidatos pusieron fin a sus campañas este sábado, con eventos simultáneos en diferentes regiones de São Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil, con 34 millones de votantes sobre un total de 158 millones de electores habilitados para votar en todo el país.