Carta abierta de De la Espriella a funcionarios corruptos: "Se les acaba su Disney World"

"Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World", indicó De la Espriella.

En la misiva, que publicó en su cuenta de X, el mandatario informó que creó el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción encabezado por la magistrada Cristina Lombana, quien "será la zarina anticorrupción de este Gobierno".

Para ello, señaló que movilizaron agentes encubiertos en la Administración pública para investigar los casos de corrupción dentro de las instituciones estatales.

"A los funcionarios honestos, todo mi respaldo. A los ciudadanos: denuncien y documenten. A quienes todavía creen que el Estado es para enriquecerse: se les acabó la fiesta", indicó De la Espriella.

El presidente mencionó algunos casos de corrupción que implican a varias autoridades regionales, como el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien es investigado por enriquecimiento ilícito y por posibles actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar.

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"No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: '¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?'", dijo De la Espriella.

"Sincelejo y Sucre (departamento) tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes. No confío en malas prácticas para el manejo de la plata pública", añadió.

Asimismo, el presidente apuntó en su carta contra el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, a quién acusó de querer "atornillarse con corrupción y politiquería" en el puesto en el que ya cursa su tercera gestión.

También mencionó las denuncias contra el exrector de la Universidad de Pamplona Ivaldo Torres Chávez, quien es investigado por manejos contractuales y ordenar contrataciones irregulares.

En ambos casos, De la Espriella le pidió a la ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos, realizar inspecciones y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

"Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos", dijo.

Otro caso de presunta corrupción que se conoció esta semana involucra al director nacional de Bomberos, Germán Miranda, quien es señalado de mediar en un proceso penal que la Fiscalía investiga en contra de un comandante de esa institución en el municipio de Envigado.

"Ese corrupto rompió la confianza y la lealtad y no podía seguir en su cargo. Le pedí al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declarara insubsistente, ipso facto, su nombramiento. Así se hizo", contó el mandatario.

De la Espriella afirmó que las autoridades establecerán las responsabilidades, ya que él no es juez, pero sí decide quién merece su confianza.

"Una cosa es la presunción de inocencia y otra, el derecho a permanecer en un cargo. Quien pierda mi confianza por sus actos corruptos o desleales se va. No hay contemplaciones", enfatizó.

El presidente colombiano señaló que esta cruzada contra la corrupción también mirará hacia atrás e investigará las denuncias en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

"Que nadie crea que esto mira solo hacia adelante. También ponemos el espejo retrovisor. Los colombianos tienen derecho a saber qué pasó con sus recursos en el Gobierno anterior: cuentas, contratos, obligaciones, lo que desapareció y lo que deterioraron", dijo De la Espriella.

Finalmente, el mandatario también apuntó contra la gente cercana a él que usa "la amistad y el parentesco" para pedir favores: "En mi Gobierno nadie tiene excepciones: ni ministros, ni directores, ni contratistas, ni aliados, ni amigos, ni los más cercanos a mi familia".

"Si alguien llama diciendo que viene de parte mía, de mi familia o de un cercano para pedir un favor indebido, no lo atiendan: denúncienlo", sentenció.