Lula y Flávio Bolsonaro disputarán la presidencia de Brasil en segunda vuelta

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,31% de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,83%, fueron los dos más votados en una primera vuelta en Brasil sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4% y 57,2 millones de votos.

El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 55,5 millones de papeletas con su nombre, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.

Rozó incluso la victoria en la primera vuelta, pero perdió fuelle a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión político de la izquierda brasileña. Antes de conocerse el escrutinio, fuentes de la campaña de Lula habían comentado que el antiguo tornero mecánico necesitaba al menos cuatro puntos de ventaja para ir con cierta tranquilidad a la segunda vuelta, lo que no se ha cumplido.

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