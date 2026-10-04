Un explosivo causó incendio en centro de votación durante las elecciones locales de Perú

El atentado, que no dejó heridos, ocurrió en un colegio David Sánchez Infante, de Sorochuco, en la provincia de Celendín, perteneciente a la norteña región andina de Cajamarca, en circunstancias aún por esclarecer.

La Fiscalía constató que la explosión y posterior incendio no dejaron heridos y evalúa los daños registrados en la infraestructura escolar ubicada en la población de Sorochuco.

La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado que el atentado "habría sido ocasionado presuntamente por una bomba molotov y afectó un pabellón de la institución educativa, incluyendo el centro de acopio y material electoral de reserva".

"Debido a la gravedad de los hechos y las condiciones de seguridad existentes, de acuerdo a la información proporcionada por el personal de la ONPE, la jornada electoral fue suspendida en los dos locales de votación asignados al distrito de Sorochuco", indicó la Defensoría.

El JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) condenaron enérgicamente el atentado y saludaron la rápida intervención de la Policía y la Fiscalía con la expectativa de que puedan identificar a los responsables.

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"Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna", apuntaron los organismos electorales y el registro civil de Perú.

Medios locales de la zona indicaron que el incendio se produjo cuando había ciudadanos votando, alrededor de las 11:30 de la mañana (16:30 GMT), y que el humo y fuego comenzaron a extenderse por el colegio tras escuchar detonaciones explosivas.

Este episodio es el único incidente de importancia que se reporta en el desarrollo de las elecciones locales de Perú, que en el resto del país se desarrolla con normalidad.

A las urnas están convocados más de 26,3 millones de electores para escoger a sus autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.