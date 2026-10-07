El petróleo de Texas sube un 0,66 %, hasta 90 dólares por barril

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,59 dólares respecto al cierre del día anterior.

El mercado continúa atento a los temores sobre el suministro de crudo después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara el miércoles que bloqueará pronto las "rutas ilegales" utilizadas para exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, en medio del aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que han alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra.

Entretanto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en Atenas que Irán "ha perdido por completo el control" del estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo por esa vía marítima casi ha recuperado el nivel previo al conflicto.

Según datos de la consultora marítima Kpler, en septiembre se exportaron de media unos 17 millones de barriles diarios por Ormuz, una cifra cercana al promedio de 18 millones diarios registrado en 2025, antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.

El aumento del flujo de petróleo se produce pese a los ataques contra buques registrados en la zona. La agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) registró 12 ataques contra petroleros desde el 29 de septiembre.

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La Guardia Revolucionaria no ha reivindicado los ataques, aunque la semana pasada aseguró que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus agresiones diarias contra buques en Ormuz.

Irán declaró cerrado el estrecho tras el comienzo de la guerra y lo ha utilizado como una de sus principales medidas de presión en el conflicto, mientras Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes.