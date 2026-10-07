Policía brasileña archiva investigación sobre supuesta interferencia de EEUU en elecciones

Las fuerzas de seguridad cerraron la carpeta una semana después de que la Abogacía General del Estado pidiera investigar una presunta financiación por parte del Gobierno del presidente Donald Trump a grupos antidemocráticos.

La Abogacía General, el brazo jurídico del Ejecutivo de Lula, usó como base del pedido un artículo publicado en el diario británico 'The Guardian', según el cual el Departamento de Estado estadounidense habría pagado un millón de dólares a asociaciones críticas con la justicia brasileña para influir en los comicios.

De acuerdo con el organismo, estos grupos buscarían "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial".

El Gobierno está alerta ante cualquier intento de Trump de favorecer al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, con quien el primer mandatario estadounidense mantiene una afinidad ideológica.

Durante la campaña, Lula ha esgrimido un discurso de defensa de la soberanía ante las presiones de EE.UU. y ha acusado a Bolsonaro de ser un "adulador" de Trump.

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El mandatario progresista, que quedó en segundo lugar en la primera vuelta de los comicios, celebrada el domingo pasado, se enfrentará al candidato ultraderechista en una ronda definitiva el próximo 25 de octubre.