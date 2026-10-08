Gaza no ha podido restaurar su sistema sanitario durante la tregua, denuncia ONG israelí

"Un año de 'alto el fuego' debería haber supuesto un alivio y una rehabilitación significativos para los palestinos y haber permitido la recuperación y la reconstrucción del sistema sanitario, que ha quedado devastado", declaró la directora del Departamento de Territorios Ocupados de PHRI, Milena Ansari, en el informe.

De los 36 hospitales de la Franja de Gaza, 14 funcionaban parcialmente en octubre de 2025. Hoy la cifra asciende a 20, sin que ninguno de ellos funcione aún plenamente.

"Todos permanecen siendo completamente dependientes de generadores de emergencia, lo que afecta gravemente al funcionamiento de los quirófanos, los laboratorios y otros servicios esenciales", sostiene la ONG. Pese al aumento, la proporción de servicios disponibles no se ha incrementado de forma relevante.

PHRI sostiene que las unidades de cuidados intensivos no han variado en un año: de 103 camas en octubre de 2025 a 104 en julio de este año.

Las unidades de hemodiálisis en Gaza se han reducido, de una disponibilidad del 17 % en octubre del 25 a 12 % este julio. Los servicios básicos de rayos X en Gaza también han bajado un 1 % (del 30 % el año pasado al 29 % este julio).

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"Los servicios de resonancia magnética siguen sin estar disponibles en ningún lugar de Gaza, al igual que en octubre de 2025", añade.

Un paciente diagnosticado de cáncer de colon en Gaza, Husaín Matar (44 años), relató a PHRI en agosto de este año que la precaria situación del enclave le impide recibir tratamiento adecuado.

"Justo hoy tenía pruebas en el Hospital Shifa (ciudad de Gaza). Salí de mi casa pero no encontré más forma de llegar allí que un carro tirado por un burro. En mi condición no puedo hacer eso. Imagina lo que tienen que atravesar los pacientes con cáncer", lamenta en las declaraciones recogidas en el informe.

Antes de la guerra, recibía tratamiento en el Hospital Augusta Victoria de Jerusalén Este. Este corredor sanitario, sin embargo, se ha visto clausurado por Israel en el marco de su ofensiva en Gaza.

PHRI pide a las autoridades israelíes la reapertura del corredor sanitario de Gaza a Cisjordania, incluyendo también Jerusalén Este (territorio palestino que Israel se anexionó en 1980).

Médicos por los Derechos Humanos de Israel resalta que el 69 % de los productos sanitarios cuyo acceso a Gaza se aprobó entre enero y mayo de 2026 nunca llegaron al enclave. El dato, añaden, proviene del propio brazo militar israelí encargado de administrar estos asuntos civiles en territorios ocupados, el COGAT.

A ello se suman los productos que Israel califica como de "uso dual", cuya entrada en el enclave no permite, entre ellos las prótesis y sus componentes, el calzado médico y las sillas de ruedas.

Unos 5.700 pacientes han salido de Gaza para recibir tratamiento médico desde el 10 de octubre de 2025 a mediados de septiembre de 2026, recoge el informe de PHRI.

"El ritmo sigue siendo apenas una fracción de lo que era en el pasado: las cifras de la OMS muestran que entre 50 y 100 pacientes salían de Gaza a diario antes de octubre de 2023", añade, en lo que harían 3.000 evacuados al mes.

Citando a la Sanidad gazatí, la ONG asegura que "al menos 1.570 pacientes han muerto esperando su evacuación desde octubre de 2023, incluyendo 505 pacientes de cáncer y al menos 264 niños, hasta el 2 de julio de 2026".