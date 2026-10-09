“Navi” Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Nobel Noruego otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay. El galardón reconoce a una figura que “con un valor e integridad excepcionales ha liderado el camino hacia un orden jurídico global más integral”, resultando fundamental para garantizar que “los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean procesados”, según la explicación del organismo.

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Nacida en Durban bajo el régimen del apartheid, la trayectoria de Pillay abarca desde la defensa de disidentes como Nelson Mandela hasta los más altos estrados de la justicia internacional. Ha sido jueza de la Corte Penal Internacional, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y actualmente integra la Corte Internacional de Justicia.

Un hito en la jurisprudencia internacional

El comunicado oficial destaca el impacto transformador de Pillay en la definición de las normas globales. Entre sus aportes más significativos figura su labor en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde “su influencia fue un factor determinante” para establecer que “la violación y la violencia sexual podían constituir un crimen de lesa humanidad, así como un acto de genocidio”.

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En esa misma causa, la jurista impulsó otro avance histórico al lograr que, “por primera vez, un acusado enfrentara cargos de incitación a cometer genocidio basándose exclusivamente en la difusión de propaganda”.

La justicia internacional bajo presión

La elección del Comité Nobel no solo honra la carrera de Pillay, sino que lanza una severa advertencia sobre el estado actual del multilateralismo. Al argumentar la decisión, el organismo enfatizó que “la paz exige justicia” y recordó que “la historia ha demostrado que un mundo que opera al margen del estado de derecho es injusto, insensato e inhumano”.

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El pronunciamiento subraya el deterioro de las garantías globales en la coyuntura contemporánea. “En una época marcada por desafíos existenciales que incluye más guerras y conflictos que los que el mundo ha presenciado en mucho tiempo, el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, expresa el Comité.

Asimismo, el Comité denunció la erosión de las instituciones encargadas de velar por la legalidad internacional. “Observamos un desplazamiento hacia la política de poder, en perjuicio de los marcos legales y del respeto global por la ley y la justicia. Cada vez que la fuerza se impone sobre el derecho, se socavan la estabilidad, la confianza y la convivencia pacífica”, señala el texto.

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El argumento concluye con un respaldo explícito a los magistrados: “Los jueces quienes custodian la delgada línea roja entre el orden y el caos, son, por lo tanto, dignos de todo nuestro reconocimiento. Pero hoy, cuando estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones son atacadas, necesitamos personas con el coraje, la visión y la determinación que Navi Pillay demuestra en su labor desde el estrado”, finaliza.