Pentágono planea seguir adelante con transmisión en vivo de ejecución pese a la polémica

Pentágono planea seguir adelante con transmisión en vivo de ejecución pese a la polémica

Washington, 9 oct (EFE).- El Pentágono confirmó este viernes que, pese a la polémica, planea seguir adelante con la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas, según dijo un funcionario del organismo a EFE.