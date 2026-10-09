Pentágono planea seguir adelante con transmisión en vivo de ejecución pese a la polémica

El Departamento de Guerra estadounidense se negó a comentar sobre la afirmación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de que las "ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante" y que su emisión en directo puede ser una forma de tortura.
Preguntado por EFE, el funcionario del Pentágono se limitó a confirmar el anuncio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó la víspera que permitirá que el público vea la ejecución del excomandante del Ejército, prevista para el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles.
"El secretario tiene razón. Se transmitirá en vivo. Más adelante se darán a conocer los detalles", afirmó el funcionario en el breve mensaje.
No queda claro aún si habrá espectadores en la base o si se dispondrá algún otro mecanismo de acceso.
Aprobada por el presidente Donald Trump a recomendación de Hegseth, la de Hasan será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961.
Activistas de Derechos Humanos y varias personalidades se han pronunciado en contra del anuncio, entre ellos el senador republicano Thom Tillis, que calificó de "repugnante" la transmisión en vivo de la ejecución.
"Las ejecuciones públicas son prácticas propias de dictaduras opresivas como las de Irán y Afganistán. Eso no debería ocurrir en Estados Unidos", escribió en X.