La poeta colombiana Piedad Bonnett gana el Premio Internacional Federico García Lorca

La alcaldesa de la ciudad de Granada (sur de España), Marifrán Carazo, como presidenta del jurado, anunció el veredicto y destacó la calidad de la obra de Bonnett.

Por su parte, el representante de la Fundación Federico García Lorca, Jordi Doce Chambrerlan, destacó de la premiada su capacidad de escribir sobre miedos y temas complejos, y hacerlo además desde la sencillez.

Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) es una poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Su primer libro vio la luz en 1989 y es Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024.

El jurado ha valorado la capacidad de la ganadora de esta XXIII edición del premio de afrontar con su obra temas sensibles y duros y hacerlo de una manera sencilla.

Desde que en 1989 publicó 'De círculo y ceniza', la obra de Bonnett ha conquistado a críticos y lectores con una poesía intimista de corte "emocional, vital e intelectual".

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El jurado ha destacado 'Lo terrible es el borde', una antología poética de la autora, por su capacidad de plasmar miedo o enfrentar el dolor dando voz "rotunda" a un personaje femenino.

La premiada ha respondido a la llamada del jurado y afirma estar "muy contenta" por un premio vinculado a García Lorca y a Granada, una "ciudad divina" a la que quiere mucho.

La poeta, tras pronunciar un "caramba", ha reconocido que se ha despertado con un "enorme nudo" ante la gran noticia.

La candidatura de Bonnett al premio se ha repetido de manera constante desde 2003, según explicaron a EFE fuentes del jurado.

Carazo agradeció el "rigor y compromiso" de los miembros del jurado e incidió en que, con este premio, Granada celebra la poesía y reconoce el talento de las grandes voces en castellano.

Recordó también que esta jornada permite rendir homenaje a Granada y a la figura más emblemática de la ciudad, Federico García Lorca: "Representa la fuerza de la palabra y la capacidad para traspasar fronteras".

La colombiana ha sido elegida entre las 10 candidaturas procedentes de 14 países que han concurrido a esta XXIII edición del premio y se une así a una ya larga lista de poetas galardonados como Angel González, José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atencia, Fina García Marruz, Pablo García Baena, Eduardo Lizalde y Rafael Guillén.

También han recibido este premio Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Pantin, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita, Circe Maya, Coral Bracho y Jaime Siles, que lo obtuvo en la pasada edición.

El premio, creado en 2004, se convoca todos los años sin opción a quedar desierto e incluye una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología poética del galardonado y la celebración de unas jornadas literarias sobre su obra.