Video: retiran barandillas de la pasarela de las Cataratas del Iguazú

Tras el cierre preventivo de la pasarela en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, este martes la administración del vecino país dispuso la retirada de las rejas de la estructura.

Al respecto, André Vieira, Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo, explicó que la medida busca reducir la resistencia que generan las barandillas ante el posible impacto de objetos y materiales arrastrados por la fuerza del agua.

También confirmó que la zona se mantiene bajo un riguroso monitoreo y la eventual reapertura de la pasarela va a depender de variables clave como los pronósticos de precipitaciones en la cuenca y el estado operativo de las centrales hidroeléctricas.

Esta medida corresponde a un protocolo de seguridad ante la previsión de un aumento del caudal y la crecida en sí.

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Parque aún puede ser visitado

Para quienes tienen agendada una visita, la administración detalla que el sendero de las Cataratas y sus miradores permanecen abiertos. Las visitas al Parque Nacional del Iguazú continúan con normalidad, por lo menos hasta ahora.

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Por otra parte, los senderos Poço Preto y Bananeiras también están cerrados temporalmente por seguridad, debido a la crecida del nivel del río.

“La reapertura de la pasarela se producirá tan pronto como las condiciones del río sean seguras para las visitas”, concluyen.

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