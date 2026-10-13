Mundo
13 de octubre de 2026 - 16:46

Video: retiran barandillas de la pasarela de las Cataratas del Iguazú

Ante el incremento en el caudal del río Iguazú, que este martes 13 de octubre alcanzó los 10 millones de litros de agua por segundo, la administración del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú decidió retirar las barandillas de la pasarela. “El Sendero de las Cataratas y sus miradores permanecen abiertos”, detallan.

Por ABC Color
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Tras el cierre preventivo de la pasarela en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, este martes la administración del vecino país dispuso la retirada de las rejas de la estructura.

Al respecto, André Vieira, Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo, explicó que la medida busca reducir la resistencia que generan las barandillas ante el posible impacto de objetos y materiales arrastrados por la fuerza del agua.

También confirmó que la zona se mantiene bajo un riguroso monitoreo y la eventual reapertura de la pasarela va a depender de variables clave como los pronósticos de precipitaciones en la cuenca y el estado operativo de las centrales hidroeléctricas.

Esta medida corresponde a un protocolo de seguridad ante la previsión de un aumento del caudal y la crecida en sí.

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Parque aún puede ser visitado

Para quienes tienen agendada una visita, la administración detalla que el sendero de las Cataratas y sus miradores permanecen abiertos. Las visitas al Parque Nacional del Iguazú continúan con normalidad, por lo menos hasta ahora.

Por otra parte, los senderos Poço Preto y Bananeiras también están cerrados temporalmente por seguridad, debido a la crecida del nivel del río.

Cuatro personas con trajes de rescate en plataforma, ayudando a un individuo en medio de aguas turbulentas bajo un cielo nublado.
Situación en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú.

“La reapertura de la pasarela se producirá tan pronto como las condiciones del río sean seguras para las visitas”, concluyen.

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