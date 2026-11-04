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Mundo
04 de noviembre de 2026 - 04:15

Comisión Electoral israelí no halla irregularidades tras denuncias de fraude de Netanyahu

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Jerusalén, 4 nov (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel aseguró este miércoles que no ha encontrado pruebas de irregularidades que comprometieran las elecciones del 27 de octubre, tras examinar todas las denuncias, entre ellas las del Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que habló de "robo de las elecciones".

Por EFE
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"Cada denuncia y solicitud de revisión presentada por los partidos, las listas y los ciudadanos fue examinada de forma individual y exhaustiva. Donde hacían falta correcciones, se hicieron a partir de las actas oficiales y del material electoral", afirmó el director general en funciones de la Comisión, Dean Livne, en un comunicado compartido con medios.

La CEC revisó las actas de 9.069 colegios electorales, alrededor del 75 % de los 12.018 colegios ordinarios, frente a los 5.100 (el 43,5 %) que examinó en las elecciones de 2022, según el organismo, que añade hubo un examen detallado de papeletas y censos en 350 de los centros.

El texto añade que los partidos y las listas presentaron 2.452 solicitudes de revisión sobre 1.350 colegios, y los ciudadanos enviaron otras 1.239 denuncias relativas a 750 colegios.

"Hemos llevado a cabo comprobaciones exhaustivas en un número sin precedentes de colegios electorales", señaló el presidente de la CEC, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg.

El Likud denunció el pasado 28 de octubre el "robo de las elecciones" y afirmó haber presentado ante la Comisión "cientos de testimonios y pruebas" de supuestas irregularidades, entre ellas "miles de sobres" con "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam", una agrupación islamista votada principalmente por palestinos con ciudadanía israelí.

Tanto la Comisión como la Policía desestimaron dichas acusaciones en ese momento, pero al día siguiente Sohlberg pidió por carta al jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), David Zini, que investigara denuncias sobre una posible "injerencia extranjera" en los comicios.

Sohlberg entregó este miércoles los resultados oficiales al presidente de Israel, Isaac Herzog, que comenzará esta tarde las consultas con los partidos para decidir a qué diputado encarga formar Gobierno.

El escrutinio dio la victoria al Likud, con 27 escaños, pero dejó a su coalición con 53 diputados, lejos de los 61 necesarios para la mayoría absoluta. El bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, de Yashar!, suma 48 escaños, mientras que las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta (de izquierdas) y Raam, obtuvieron 19 representantes en conjunto.

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