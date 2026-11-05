A días de visita del papa, registran denuncias contra 77 sacerdotes de Perú por abusos

La codirectora de la organización, Anne Barrett Doyle, expuso en una rueda de prensa que, gracias a una nueva base de datos en línea desarrollada en Estados Unidos, se han reunido denuncias contra más de 70 sacerdotes, hermanos religiosos y laicos consagrados que han desarrollado actividades en la Iglesia peruana.

Desde este jueves, la página web de Bishop Accountability muestra decenas de perfiles de sacerdotes peruanos y sus denuncias de presuntos abusos a menores correspondientes, la fecha, detalles de lo ocurrido y la respuesta y decisiones adoptadas por la iglesia y la justicia civil, si esta llegó a intervenir.

"En menos de una semana, el papa León XIV llegará a Lima y es crucial que él se enfoque en el encubrimiento de los abusos sexuales que suceden en el clero de la iglesia de su querido país", indicó Barrett.

Señaló que, ante la crisis de abusos que atraviesa la Iglesia católica, su organización pide al papa que ordene a los obispos peruanos y a los superiores de las congregaciones religiosas publicar los nombres de los miembros del clero con acusaciones fundamentadas.

Explicó que esta medida contribuiría a prevenir los abusos contra menores y ayudaría a las víctimas en su proceso de recuperación, y agregó que en EE.UU. se ha aplicado este método y 162 obispos y 42 superiores religiosos han publicado listas de este tipo.

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También instaron al papa a que pida al Gobierno peruano crear una comisión de la verdad que investigue todas las denuncias de violencia sexual contra menores en la Iglesia católica, tal como recomendó en 2025 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

La tercera petición de la organización a León XIV es que condene el sistema judicial peruano y la "incansable persecución" de periodistas que han investigado y han expuesto los crímenes del Sodalicio, en particular la periodista Paola Ugaz; y recordaron que el propio papa declaró que, donde hay un reportero silenciado, el alma democrática de un país se debilita.

El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) fue disuelto por orden del papa Francisco tras investigaciones por abusos y corrupción, derivando en la expulsión de su fundador, Luis Fernando Figari, y la recopilación de más de 100 denuncias de violencia física, psicológica y sexual por parte de los comisarios apostólicos.

En este sentido, José Enrique Escardó, la primera víctima que denunció los abusos del Sodalicio, afirmó que la forma en la que el sistema judicial trató el tema lo convierte en el caso "más vergonzoso" de la historia reciente en el país, pues nadie ha ido a prisión pese a que el grupo religioso admitió en parte su responsabilidad.

Agregó que, pese a que el papa conocía de primera mano los abusos del Sodalicio y de hecho ayudó mediante el papa Francisco a su extinción, "no ha movido un dedo" en la Iglesia para combatir esta lacra.

Barrett sostuvo el protocolo de la iglesia cuando hay sospechas o denuncias de abusos sexuales a menores "no sirve" porque este señala que los obispos, según su criterio, deben tomar las decisiones correspondientes frente a presuntos victimarios y reiteró que el papa debería cambiar las leyes canónicas para ayudar a las futuras víctimas.