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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 03:25

Taiwán afirma que la situación política en Paraguay "no afectará" a los lazos bilaterales

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Taipéi, 6 nov (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán manifestó este viernes que la situación política en Paraguay "no afectará a las relaciones diplomáticas entre ambos países ni al impulso de la cooperación", después de que el presidente de la nación suramericana, Santiago Peña, presentara ayer su renuncia.

Por EFE
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En un comunicado remitido a EFE, la Cancillería taiwanesa indicó que "sigue de cerca" la evolución de los acontecimientos y "respeta el orden constitucional y los procedimientos democráticos" de Paraguay.

"Taiwán y Paraguay mantienen una estrecha relación de cooperación, cuyos proyectos redundan en el bienestar de la población, y la evolución de la situación política no afectará a las relaciones diplomáticas entre ambos países ni al impulso de la cooperación", indicó.

El ministerio agregó que Taipéi continuará guiándose por el espíritu de "beneficio mutuo y prosperidad compartida" para promover junto a Asunción los intercambios y la cooperación en todos los ámbitos, y profundizar de esta forma "la larga y sólida relación de aliados democráticos entre ambas naciones".

El futuro del presidente paraguayo quedó el jueves en manos del Congreso, que ahora deberá resolver el juicio político en su contra, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Acorralado por el escándalo, Peña presentó su renuncia para evitar el juicio político, un procedimiento que podría dejarle sin fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco.

Desde su llegada al poder en agosto de 2023, el mandatario suramericano ha reafirmado en múltiples ocasiones su apoyo a Taiwán y su "compromiso" de mantener las relaciones diplomáticas con la isla autogobernada.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

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